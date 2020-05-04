ABD basınından "Prens Bin Selman, ABD'nin zorlu taktikleri karşısında kırılgan" iddiası

HABERTURK.COM

Suudi Arabistan'dan uçakla Van'a getirilen ve 143 Türk vatandaşını taşıyan uçak, öğle saatlerinde Ferit Melen Havalimanı'na indi.

Meral Yıldız’ın haberine göre, sağlık ekipleri tarafından kontrolden geçen yolcular, Van Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsleriyle Tuşba ilçesindeki Süleyman Şah Öğrenci Yurduna getirildi.

ŞARKILAR EŞLİĞİNDE YURTLARA YERLEŞTİRİLDİLER

Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ve sağlık personeli tarafından “Ölürüm Türkiyem” şarkısıyla karşılanan vatandaşalar, sosyal mesafeye dikkat edilerek yurtlara yerleştirildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantinada kalacak olan vatandaşlar, sorunsuz bir yolculuk yaptıklarını belirterek, mahsur kaldıkları ülkede kendilerini aldıran devlet yetkililerine teşekkür etti.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!