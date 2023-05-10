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Suudi Arabistan, Suriye'deki diplomatik misyonunun yeniden faaliyete başladığını duyurdu

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan, Suriye'deki diplomatik misyonunun çalışmalarına yeniden başlaması kararı aldı" denildi

Suudi Arabistan, Suriye'deki diplomatik misyonunun yeniden faaliyete başladığını duyurdu
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AA

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Suriye'deki diplomatik misyonunun yeniden faaliyete başladığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Suudi Arabistan, Suriye'deki diplomatik misyonunun çalışmalarına yeniden başlaması kararı aldı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bunun, Arap Birliğinin 7 Mayıs'ta aldığı karar ile Birleşmiş Milletler tüzüklerinin uygulanmasının yanı sıra kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi ve bölgede güvenlik ve istikrarın teşvik edilmesi için alındığı kaydedildi.

Arap Birliğine üye ülkelerin dışişleri bakanları, 7 Mayıs'ta Mısır'ın başkenti Kahire'de yaptıkları toplantıda Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin, Birliğe dönmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.

Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu bugün, Suriye'nin Arap Birliğindeki koltuğuna dönmesini memnuniyetle karşıladığını açıklamıştı.

Suriye'de ayaklanmaların başladığı 2011'den sonra Suudi Arabistan ile Esed rejimi arasındaki diplomatik ilişkiler kesilmişti.

Yaklaşık 12 yıl aranın ardından Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Faysal el-Mıkdad 12 Nisan'da Suudi Arabistan'ı ziyaret etmişti.

Mikdad'ın Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile görüşmesi sonrasında yapılan ortak açıklamada, "İki taraf, iki ülke arasındaki konsolosluk hizmetlerinin ve uçuşların yeniden başlatılmasına yönelik prosedürlerin başlatılmasını memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu" denilmişti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan da 18 Nisan'da, 2011’den beri Suudi Arabistan'dan Dışişleri Bakanlığı düzeyinde Şam'a ilk ziyareti gerçekleştirmiş ve Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esed ile bir araya gelmişti.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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