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Haberler Dünya Suudi Arabistan, Türkiye'ye 11'inci yardım uçağını gönderdi - Deprem
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Suudi Arabistan, Türkiye'ye 11'inci yardım uçağını gönderdi

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki büyük depremin yaralarını sararken, deprem bölgesine birçok devletten de destek gönderiliyor. Suudi Arabistan, çadır ve gıda taşıyan 11. yardım uçağını Gaziantep'e gönderdi.

Suudi Arabistan, Türkiye'ye 11'inci yardım uçağını gönderdi - Deprem
AA

Suudi Arabistan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören afetzedelere destek vermek amacıyla 11'inci yardım uçağını gönderdiğini duyurdu.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan uçak Gaziantep'e hareket etti.

Tıbbi malzeme, battaniye, çadır ve gıda maddeleri taşıyan uçakta 88 tonluk yardım malzemesi bulunuyor.

Suudi Arabistan kamu kurumu Kral Selman Yardım ve İnsani Çalışmalar Merkezi Başkanı Abdullah bin Abdülaziz er-Rabia, daha önce devlet televizyonu El-İhbariye'ye yaptığı açıklamada, Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenen bölgelerde 3 bin konteyner ev yapacaklarını belirtmişti.

Fotoğraf: İHA

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