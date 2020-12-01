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Cubeyr, Zarif'in, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun bölgeye gerçekleştirdiği ziyaretlerin, Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmelerin Fahrizade suikastıyla açığa çıkan bir komplo çerçevesinde olduğunu ileri sürmesine sosyal medya hesabından cevap verdi.

Suudi Bakan, "Görünüşe göre umutsuzluk, Zarif'i her türlü suçu Suudi Arabistan'a yüklemeye, İran'da olanların sebebi olmakla suçlamaya sevk etti" ifadelerini kullandı.

'ONAYLAMIYORUZ'

Cubeyr ayrıca paylaşımında "Suikastları hiçbir şekilde onaylamıyoruz ve bu Suudi Arabistan'ın izlediği bir siyaset değildir" ifadelerine yer verdi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Instagram hesabından grafiklerle yayımladığı mesajında ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun bölgeye gerçekleştirdiği ziyaretlerin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmelerin Fahrizade suikastıyla açığa çıkan bir komplo çerçevesinde olduğunu iddia etmişti.

Zarif, Fahrizade suikastıyla eş zamanlı yürütülen psikolojik savaş ve karşı istihbarat kampanyasının da Netanyahu, Pompeo ve Bin Selman'ın gerginliği yükseltme hedeflerine hizmet ettiğini öne sürmüştü.

İran nükleer programının kilit isimlerinden Fahrizade, 27 Kasım Cuma günü Tahran eyaletinin Demavend ilçesine bağlı Abserd bölgesinde aracına düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı suikastten sonra şu açıklamayı yapmıştı: "İranlı bilim adamı Fahrizade'nin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden üzüntü duyduk. Menfur cinayeti kınıyoruz. Türkiye bölgede barış ve huzuru bozmaya çalışan her türlü girişime ve faili ya da hedefi kim olursa olsun terörizmin her türlüsüne karşıdır."