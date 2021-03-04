Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerYaşamTek tek kurtardı! Son dakika: Sosyal medya bu askeri konuşuyor!
ABONE OL

Suya atlayıp, batmakta olan teknedeki kedileri, sırtında taşıyarak kurtardı

Tayland donanmasında görevli askerler, balıkçı teknelerinde çıkan yangın nedeniyle batmakta olan teknedeki 4 kediyi kurtardı. Bir askerin denize atlayıp kedileri tek tek sırtına alarak kurtarma botuna taşıdığı anlar, fotoğraf karelerine yansıdı

Tek tek kurtardı! Son dakika: Sosyal medya bu askeri konuşuyor!
DHA

Tayland'da Andaman Denizi'nde salı günü 10 balıkçı teknesinde yangın çıktı. Denize atlayarak kurtulan mürettebatlar, başka teknelerin mürettebatları tarafından kurtarıldı.

DHA'nın haberine göre yangının söndürülmesinin ardından bölgeye sevk edilen Tayland donanması, batmakta olan teknelerin çevresinde petrol sızıntısını kontrol etti.

Bir donanma eri, teknelerden birinde 4 kediyi fark etti. Donanma eri, suya atlayıp kedileri tek tek sırtına koyarak yüzüp kurtarma botuna taşıdı.

Donanma, kedilerin sağlıklı olduğunu ve bakımlarını üstlendiklerini açıkladı.

Donanmanın hava ve kıyı savunma bölümünden Birinci Sınıf Astsubay Wichit Pukdeelon, "Kameramı tekneyi yakınlaştırmak için kullandım ve bir veya iki kedinin kafalarını dışarı çıkardığını gördüm" dedi.

Olay sosyal medyada büyük ilgi topladı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bakü'nün binaları renklendi
YAŞAMBakü'nün binaları renklendi
Gümüşhane'de yaban keçilerinin tırmanma hünerleri kameraya yansıdı
YAŞAMKayaların usta tırmanıcıları böyle görüntülendi
'Kale projesi'nden tarih çıktı
YAŞAM'Kale projesi'nden tarih çıktı
Arkadaştılar, kardeş olduklarını öğrendiler! Yeşilçam filmi gibi olay - Haberler
YAŞAMArkadaştılar, kardeş olduklarını öğrendiler! Yeşilçam ...
Tokat usulü 'somon döner'e yoğun talep
YAŞAMGörünüşü sizi aldatmasın! Tavuk yerine kullandı
Hikayesi duyanları şaşırtıyor... Tarla sürerken bulmuşlar! - Haberler
YAŞAMHikayesi duyanları şaşırtıyor... Tarla sürerken ...
Çılgın Sayısal Loto sonuçları 3 Mart 2021 - Milli Piyango Sayısal Loto çekilişi sorgulama
YAŞAM3 Mart Sayısal Loto çekiliş sonuçları
Bu yöntem şeytanın bile aklına gelmez! İşte ilginç para saklama yöntemleri - Haberler
YAŞAMBu yöntem şeytanın bile aklına gelmez!
3 Mart Şans Topu sonuçları! MPİ Şans Topu çekilişi sorgulama ekranı
YAŞAM3 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları
Günlük burç yorumları! 4 Mart Perşembe 2021
YAŞAMGünlük burç yorumları!