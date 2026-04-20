        Suyun kayaları sanat eserine dönüştürdüğü vadi: Taşyaran

        Suyun kayaları sanat eserine dönüştürdüğü vadi: Taşyaran

        Uşak'ta, girintili çıkıntılı kayaç yapısıyla eşsiz bir manzara sunan Taşyaran Vadisi Tabiat Parkı'na bu yıl 50 binin üzerinde ziyaretçi gelmesi bekleniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Nisan 2026 - 12:32 Güncelleme:
        Suyun kayaları sanat eserine dönüştürdüğü vadi

        Uşak'ın merkeze bağlı Yenişehir köyü yakınlarındaki tabiat parkı, Gediz Nehri'ne bağlanan İmren Deresi'ndeki suyun, binlerce yıl içerisinde kireç ve gnays (başkalaşım kayacı türü) yapıdaki ana kayayı oyması sonucu oluşan beyaza çalan kayalara ev sahipliği yapıyor.

        Ankara-İzmir kara yoluna 1 kilometre mesafedeki bölge, suyun heykeltıraşlığıyla oluşan eşsiz manzarasıyla turistlerden ilgi görüyor.

        Ziyaretçiler vadiye 200 basamaklı merdivenden inerek giriyor. Binlerce yılda şekillenen, girintili çıkıntılı, renk tonları farklı kayaları inceleyen turistler bol bol fotoğraf çektiriyor. Vadinin hava koşullarında yetişen renkli bitkiler de ziyaretçilerin dikkatini çekiyor. Vadiden akan İmren Deresi'nden ya da yürüyüş yolundan vadinin derinliklerine ilerleyen ziyaretçiler, sanatçılığını doğanın yaptığı ortamın tadını çıkarıyor.

        Taşyaran Vadisi Tabiat Parkı'nda bölgeyi kuş bakışı gören noktalara inşa edilmiş seyir terasları ve kuş gözlem kuleleri de vadiyi daha geniş görme imkanı sunuyor.

        "TUR ŞİRKETLERİNİN UĞRAK NOKTASI OLDU"

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Uşak Şube Müdürü Hüseyin Tekin, vadinin 2016'da tabiat parkı ilan edildiğini söyledi.

        Taşyaran'ın tabiat parkı olmasının ardından vatandaşların daha keyifli vakit geçirebileceği bir yere dönüştüğünü ifade eden Tekin, kuş gözlem kuleleri, yürüyüş yolları ve dinlenme alanlarının inşa edilmesinin ziyaretçileri memnun ettiğini, ziyaretçi sayısının da her geçen yıl arttığını belirtti.

        Tekin, vadiye ulaşımın oldukça kolay olmasının ziyaretçi sayısına etki ettiğini kaydederek, "Burası Ankara-İzmir kara yoluna 1 kilometre mesafede. Ulaşım gayet kolay. 2026 yılının ilk üç ayında ise 4 bin 17 ziyaretçimiz var. Bu yıl biraz az olmasının sebebi havaların yağışlı gitmesi. Bayram tatili süresinin kısa olması ziyaretçi sayısını etkiledi" dedi.

        Tur şirketlerinin vadiye ilgi gösterdiğini aktaran Tekin, şöyle devam etti:

        "Uşak'ta tur şirketlerinin de uğrak noktası oldu. Yerli ve yabancı turistler sürekli geliyorlar. Ulubey Kanyonu ile Taşyaran Vadisi vazgeçilmez yerlerden birisi oldu. 2025 yılında biz 30 bin 30 ziyaretçi ağırladık. 2026 yılında 50 binin üzerine çıkacağımızı düşünüyorum. İnşallah bu rakama da ulaşacağız."

        Tekin, bu yıl yağışların bol olması nedeniyle İmren'in su seviyesinin yükseldiğini, bunun manzaranın güzelliğine güzellik kattığını sözlerine ekledi.

        "TAŞLARIN YAPISI, RENKLERİ BÜYÜLEDİ"

        Ziyaretçilerden Bengül Yığrık da vadiye ilk kez geldiğini belirterek, "Böyle bir yer görmemiştim ben daha önce. Şaşırdım. Çok doğal ve etkileyici. Taşların yapısı, renkleri bizi büyüledi" diye konuştu.

        İbrahim Özçelik ise vadinin kayalıkların ve doğasının çok etkileyici olduğunu dile getirdi.

        Antalya'da yaşayan Oğuz ve Sema Doğan Öztürk çifti, doğa tutkusunu hamilelik sürecinde ve doğum sonrasında da sürdürerek 15 aylık bebekleri Dağhan ile bugüne kadar 6 farklı zirveye tırmandı. (AA)

