Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Kültür-Sanat Sinema 'Suyun Üstü' Altın Koza'da gösterilecek

        'Suyun Üstü' Altın Koza'da gösterilecek

        Aslıhan Ünaldı'nın yazıp yönettiği ilk uzun metrajlı filmi 'Suyun Üstü, bu yıl 30'uncu Uluslararası Altın Koza Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film bölümünde yarışıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2023 - 10:14 Güncelleme: 20.09.2023 - 10:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Suyun Üstü' Altın Koza'da gösterilecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yapımcılığını Aslıhan Ünaldı ve Kamen Velkovsky’nin üstlendiği “Suyun Üstü”, 30’uncusu düzenlenen Altın Koza Film Festivali'nin Ulusal Yarışma bölümünde gösterilecek. İlk gösterimi Türkiye’de yapılacak olan film; siyasi yazıları nedeniyle hapse girme tehdidiyle karşı karşıya kalan bir gazetecinin, parçalanmış ailesiyle birlikte Ege kıyılarında çıktığı yelken seyahatinde ortaya çıkan sırları konu alıyor. Kadın karakterlere yoğunlaşılan filmde; aile, kariyer ve ilişkiler gibi meseleler üç farklı jenerasyonun gözünden işleniyor.

        Günümüz Türkiye'sinin sosyo-politik zemininde geçen ve zamansız bir hikâyeyi anlatan 'Suyun Üstü' filminin oyuncu kadrosunda, Mustang filminin yıldızlarından Elit İşcan, Nihan Aker, Lila Gürmen, Serhat Ünaldı, Eren Çiğdem ve Oscar Pearce yer alıyor. Filmin görüntü yönetmenliğini Andre Jaeger, müziklerini Davut Özdemir ve Deniz Güngör, sanat yönetmenliğini ise Emine Özbakır üstleniyor.

        Siren Film yapımı olan film, Uluslararası Altın Koza Film Festivali açılışından sonra 2023 Ekim ayında, Brezilya’nın en önemli festivali olan São Paulo Uluslararası Film Festivali’nde Uluslararası Yarışma kategorisinde yarışacak.

        Filmin hikâyesi

        New York’ta yaşayan Zeynep, Amerikalı eşiyle birlikte Muğla'da küçük bir sahil kasabasına varır. Parçalanmış bir aileye geri dönmüştür; ebeveynleri boşanmış, kız kardeşi ise ailesine yabancılaşmıştır. Aile, bir haftalık bir yelken seyahatine çıkacaktır ve bu gezi Zeynep’in yargılanmakta olan gazeteci babası Yusuf’un hapse girmeden önce uzun zamandır görmediği kızlarıyla yeniden bağ kurabilmesi için son bir şanstır. Tekne denize açılıp, yelken rüzgârla dolduğunda ve mavi sularda süzülmeye başladıklarında kendilerini eski günlerde gibi hissederler. Aile yeniden bir aradadır, umutla doludur. Ancak yavaş yavaş bu yolculuğun basit bir aile tatili olmadığı ortaya çıkar. Aile, Yusuf’un temyiz kararını beklerken gerilim gittikçe artar; hassas aile dinamikleri, yöre halkından genç bir adamın hayatlarına girmesiyle beklenmedik bir yönde değişir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Altın Koza Film Festivali
        #Suyun Üstü
        #Aslıhan Ünaldı
        #film
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Antiterör operasyonunun ardından Ermenistan'da protesto
        Antiterör operasyonunun ardından Ermenistan'da protesto
        'Filenin Sultanları' seriye devam!
        'Filenin Sultanları' seriye devam!
        Aslan sahne alıyor
        Aslan sahne alıyor
        Alman SUV'da üçüncü perde!
        Alman SUV'da üçüncü perde!
        "Kar maskeli katili gördüm" dedi! Katil o çıktı!
        "Kar maskeli katili gördüm" dedi! Katil o çıktı!
        Ortalığı birbirine kattılar
        Ortalığı birbirine kattılar
        Oyuncu Merve Kayaalp neden hayatına son verdi? Babadan önemli açıklama!
        Oyuncu Merve Kayaalp neden hayatına son verdi? Babadan önemli açıklama!
        Yeni görüntüler ortaya çıktı
        Yeni görüntüler ortaya çıktı
        Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
        Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
        Kendisini ve çocuklarını döven kocasını uyurken öldürdü!
        Kendisini ve çocuklarını döven kocasını uyurken öldürdü!
        25 yıllık eşini av tüfeğiyle öldürdü! Cinayet nedeni "Pes" dedirtti!
        25 yıllık eşini av tüfeğiyle öldürdü! Cinayet nedeni "Pes" dedirtti!
        Yağma yok!
        Yağma yok!
        Bu bölgelerde yağmur var!
        Bu bölgelerde yağmur var!
        Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor
        Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        Yolcu otobüsü traktöre çarptı: 2 ölü, 18 yaralı
        Yolcu otobüsü traktöre çarptı: 2 ölü, 18 yaralı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İşçi ücretini bankadan ödemek zorunlu
        İşçi ücretini bankadan ödemek zorunlu