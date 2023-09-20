'Suyun Üstü' Altın Koza'da gösterilecek

Yapımcılığını Aslıhan Ünaldı ve Kamen Velkovsky’nin üstlendiği “Suyun Üstü”, 30’uncusu düzenlenen Altın Koza Film Festivali'nin Ulusal Yarışma bölümünde gösterilecek. İlk gösterimi Türkiye’de yapılacak olan film; siyasi yazıları nedeniyle hapse girme tehdidiyle karşı karşıya kalan bir gazetecinin, parçalanmış ailesiyle birlikte Ege kıyılarında çıktığı yelken seyahatinde ortaya çıkan sırları konu alıyor. Kadın karakterlere yoğunlaşılan filmde; aile, kariyer ve ilişkiler gibi meseleler üç farklı jenerasyonun gözünden işleniyor.

Günümüz Türkiye'sinin sosyo-politik zemininde geçen ve zamansız bir hikâyeyi anlatan 'Suyun Üstü' filminin oyuncu kadrosunda, Mustang filminin yıldızlarından Elit İşcan, Nihan Aker, Lila Gürmen, Serhat Ünaldı, Eren Çiğdem ve Oscar Pearce yer alıyor. Filmin görüntü yönetmenliğini Andre Jaeger, müziklerini Davut Özdemir ve Deniz Güngör, sanat yönetmenliğini ise Emine Özbakır üstleniyor.

Siren Film yapımı olan film, Uluslararası Altın Koza Film Festivali açılışından sonra 2023 Ekim ayında, Brezilya’nın en önemli festivali olan São Paulo Uluslararası Film Festivali’nde Uluslararası Yarışma kategorisinde yarışacak.

Filmin hikâyesi

New York’ta yaşayan Zeynep, Amerikalı eşiyle birlikte Muğla'da küçük bir sahil kasabasına varır. Parçalanmış bir aileye geri dönmüştür; ebeveynleri boşanmış, kız kardeşi ise ailesine yabancılaşmıştır. Aile, bir haftalık bir yelken seyahatine çıkacaktır ve bu gezi Zeynep’in yargılanmakta olan gazeteci babası Yusuf’un hapse girmeden önce uzun zamandır görmediği kızlarıyla yeniden bağ kurabilmesi için son bir şanstır. Tekne denize açılıp, yelken rüzgârla dolduğunda ve mavi sularda süzülmeye başladıklarında kendilerini eski günlerde gibi hissederler. Aile yeniden bir aradadır, umutla doludur. Ancak yavaş yavaş bu yolculuğun basit bir aile tatili olmadığı ortaya çıkar. Aile, Yusuf’un temyiz kararını beklerken gerilim gittikçe artar; hassas aile dinamikleri, yöre halkından genç bir adamın hayatlarına girmesiyle beklenmedik bir yönde değişir.