Suzanne Somers kansere yenildi

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"ÖZEL BİR AİLE CENAZESİ DÜZENLENECEK"



Oyuncunun menajeri, "Bunun yerine onun olağanüstü hayatını kutlayacaklar ve onu çok seven milyonlarca hayranına ve takipçisine teşekkür etmek istiyorlar. Bu hafta özel bir aile cenazesi düzenlenecek ve önümüzdeki ay bir anma töreni gerçekleştirilecek" ifadelerini kullandı.

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"YANINDA EŞİ VARKEN UYKUSUNDA ÖLDÜ"



Bir arkadaşı yaptığı açıklamada Suzanne Somers'ın eşinin yanında hayata gözlerini yumduğunu ifade etti. Somers'a yakın bir kaynak, "Palm Springs'teki yeni ve tamamen yeşil evinde, yanında sevgili eşi varken uykusunda öldü" dedi.