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        Haberler Spor Tenis Swiatek ve Sinner, Fransa Açık'ta yarı finale yükseldi - Tenis Haberleri

        Swiatek ve Sinner, Fransa Açık'ta yarı finale yükseldi

        Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) kadınların 1 numaralı seribaşı Iga Swiatek ve erkeklerin 2 numaralı seribaşı Jannik Sinner, adlarını yarı finale yazdırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 21:17 Güncelleme: 04.06.2024 - 21:17
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        Swiatek ile Sinner, yarı finalde!
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        Kadınların 1 numaralı seribaşı Iga Swiatek ve erkeklerin 2 numaralı seribaşı Jannik Sinner, sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) adlarını yarı finale yazdırdı.

        Başkent Paris'te düzenlenen turnuvaya, teklerdeki çeyrek final maçlarıyla devam edildi.

        Kadınlarda 2020, 2022 ve 2023 şampiyonu Swiatek, 2019 finalisti Marketa Vondrousova'yı (5 numaralı seribaşı) 6-0 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek tur atladı.

        2022 finalisti Coco Gauff (3) da Ons Jabeur (8) karşısında ilk seti 6-4 kaybetmesine rağmen sonraki setleri 6-2 ve 6-3 kazanarak Swiatek'in rakibi oldu.

        Erkeklerde ise Sinner, Grigor Dimitrov'u (10) 3-0 (6-2, 6-4, 7-6) mağlup ederek kariyerinde ilk kez Roland Garros'da son 4'e kaldı.

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