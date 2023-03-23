"Dışlandım" diyen Sydney Sweeney'e destek yağdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Dışlandım" diyen Sydney Sweeney'e destek yağdı

Sydney Sweeney, göğüslerinin okuldaki yaşıtlarının çoğundan önce gelişmesinin kendisini 'dışlanmış' hissettirdiğini açıklamıştı. "Bu kesinlikle haksızlık ve iğrenç bir şey" diyen ünlü oyuncuya takipçilerinden destek mesajları yağdı

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Sydney Sweeney'e destek yağdı! "Dışlandım" demişti - Magazin haberleri

    Göğüslerinin yaşıtlarının çoğundan önce gelişmesi sebebiyle okulda dışlandığını söyleyen Sydney Sweeney'e hayranları arka çıktı. Takipçileri, yaşadıklarına tepki gösterip, ünlü oyuncuya destek verdi.

    Açıklamalarının ardından bazı sosyal medya kullanıcıları, vücudundan şikayet ettiğini söyleyerek Sydney Sweeney'i eleştirdi. Bazı kişiler de Sweeney'in kamuoyu önünde göğsünden bahsetmemesi gerektiğini savundu.
  • Sydney Sweeney'e destek yağdı! "Dışlandım" demişti - Magazin haberleri

    "KADINLAR SADECE VAR OLDUKLARI İÇİN BİLE UTANIYORLAR"

    Bu tepkilerin ardından ünlü oyuncuya destek mesajları yağdı. Bir Twitter kullanıcısı, "Kadınlar, bilinçlendikleri andan itibaren sadece var oldukları için bile utanıyorlar. Yani göğüslerinin erkenden gelişmesinin, bir çocuğun dikkatli olmasına ya da güvensiz hissetmesine yol açacağını anlamak insanlar için neden bu kadar zor bilmiyorum" dedi.

    Başka bir kişi de, "Bununla alay eden kişilere muhtemelen 10-11 yaşlarında laf atılmadı ve diğer çocukların giymesine izin verilen şeyleri giydiği için kendini gizlemeye çalışması söylenmedi" ifadesini kullandı.
  • Sydney Sweeney'e destek yağdı! "Dışlandım" demişti - Magazin haberleri

    "GERÇEKTEN KORKUNÇ OLABİLİYOR"

    Tweet, "Çocukken cinselleştirildiğinizde vücudunuzdan nefret etmeye ve kendinizi suçlamaya başlayabliyorsunuz. Bu gerçekten korkunç olabiliyor" sözleriyle devam etti.

    Bir diğer sosyal medya kullanıcısı da, "Bu kız ne zaman bir sorun hakkında konuşsa, seks ikonluğunu kabul ettiği gerekçesiyle onu hiç ciddiye almıyorsunuz. Bu içselleştirilmiş kadın düşmanlığından kurtulmanız gerekiyor" şeklinde konuştu.
  • Sydney Sweeney'e destek yağdı! "Dışlandım" demişti - Magazin haberleri

    "DIŞLANDIĞIMI HİSSETTİM" DEMİŞTİ

    Sweeney, dizideki çıplak sahnelerine gösterilen tepkileri ve vücudunun yakından incelenmesinin ona okullu bir genç kızken yaşadığı zorlu zamanları hatırlattığını dile getirmişti.

    Sydney Sweeney, çıplak sahneleri çekerken 'Cassie Howard' karakterini canlandırmasına rağmen kendisini gerçek hayatta cinselleştiren sosyal medya kullanıcılarını da eleştirmişti.

    25 yaşındaki oyuncu, "Diğer kızlardan önce göğüslerim vardı ve bu nedenle dışlandığımı hissettim" ifadelerini kullanmıştı.
  • Sydney Sweeney'e destek yağdı! "Dışlandım" demişti - Magazin haberleri

    "BU İĞRENÇ BİR ŞEY"

    Trollerin çıplak sahnelerinin ekran görüntülerini alarak aile üyelerini etiketlediğini anlatan Sweeney, "Kuzenlerimin buna ihtiyacı yok. Bu kesinlikle haksızlık ve iğrenç bir şey. Okulda cinselleştirilen biri olarak sürekli yakından inceleniyorsunuz ve ardından aynı şeyi izleyicileriniz yapıyor" demişti.
  • Sydney Sweeney'e destek yağdı! "Dışlandım" demişti - Magazin haberleri

    "BENCE BU ÇOK SAÇMA"

    "Bence bu çok saçma" diyen Sydney Sweeney, "Ben bir sanatçıyım, karakterleri canlandırıyorum. Bunlar bende toplumu daha çok kızdıran karakterler oynama isteği uyandırıyor" şeklinde konuşmuştu.

    Fotoğraflar: AP

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.