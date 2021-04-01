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Szalai rekor bedelle transfer olabilir

Macar basını, Premier Lig ekiplerinden Leicester City'nin Attila Szalai'ye talip olduğunu duyurdu. Fenerbahçe'nin oyuncu için 25 milyon euro istediği kaydedilirken bu transferin gerçekleşmesi halinde Szalai'nin en çok bonservis ödenen Macar futbolcu olarak tarihe geçeceği aktarıldı

Szalai rekor bedelle transfer olabilir

Fenerbahçe'nin devre arasında Apollon Limasol'dan transfer ettiği Attila Szalai'ye İngiltere'den talip var!

Fenerbahçe'de ve Macaristan Milli Takımı'nda gösterdiği muhteşem performansla Avrupa ekiplerinin radarına giren Szalai'ye Premier Lig ekiplerinden Leicester City'nin talip olduğu bildirildi.

Macar basınında çıkan habere göre; Fenerbahçe'nin oyuncu için 25 milyon euro istediği, bu transferin gerçekleşmesi halinde Szalai'nin en çok bonservis ödenen Macar futbolcu olarak tarihe geçeceği aktarıldı.

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