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Genel kültürümüzün gelişmesi bizi her alanda bir adım öteye taşıyacaktır. Bu bağlamda yaşadığımız ülke hakkında gerek coğrafi gerekse kültürel birikim elde etmeye çalışırız. Bu birimlerden biri de ülkemizdeki ve dünyadaki şehri adlarıdır. Bu yazımızda t harfiyle başlayan ülke, şehir ve başkent isimlerine değineceğiz. T harfi ile başlayan şehirler, t harfiyle başlayan ülkeler, Türkiye’de t harfiyle başlayan şehir isimleri, t harfiyle başlayan başkentler nelerdir?

T Harfi İle Başlayan Şehirler

Dünya üzerinde t harfiyle başlayan oldukça fazla şehir bulunmaktadır. Listemiz üzerinden t harfiyle başlayan şehirlere ve bağlı oldukları ülkelere ulaşabilirsiniz.

Taba - Mısır

Tabal - Marshall Adaları

Tabarka - Tunus

Tabas - İran

Tabatinga - Brezilya

Tabibuga - Papua Yeni Gine

Tablon De Tamara - Kolombiya

Tabriz - İran

Tacheng - Çin

Tacoma - Amerika

Tadoule Lake - Kanada

Taftan - Pakistan

Tahsis - Kanada

Tai Shan - Çin

Taichung City - Tayvan

Taipei City -Tayvan

Tajima - Japonya

Takamatsu - Japonya

Takotna - Amerika

Talca - Şili

Taldy Kurgan - Kazakistan

Tallinn - Estonya

Tame - Kolombiya

Tampa - Amerika

Taormina - İtalya

Tapini - Papua Yeni Gine

Tarapaina - Solomon Adaları

Tarauacá - Brezilya

Tari - Papua Yeni Gine

Tartagal - Arjantin

Taşkent - Özbekistan

Taylor - Amerika

Tahran - İran

Tel Aviv - İsrail

Teller - Amerika

Temuco - Şili

Tengchong - Çin

Tepic - Meksika

Teptep - Papua Yeni Gine

Termez - Özbekistan

Ternopil - Ukrayna

Terrace - Kanada

Teslin - Kanada

Tezu - Hindistan

Thessaloniki - Yunanistan

Thetford - Birleşik Krallık

Thomasville - Amerika

Thompson - Kanada

Thompsonfield - Amerika

Thorshofn - İzlanda

Three Rivers - Amerika

Tianjin - Çin

Tiksi - Rusya

Timimoun - Cezayir

Tippi - Etiyopya

Tizimin - Meksika

Tobruk - Libya

Tofino - Kanada

Tofino Kanada

Tohid - İran

Tokat - Türkiye

Tokyo - Japonya

Toledo - Brezilya

Toluca - Meksika

Tom Price - Avustralya

Tomanggong - Malezya

Tomsk - Rusya

Tonghua - Çin

Tonopah - Amerika

Torino - İtalya

Toronto - Kanada

Torres - Brezilya

Tottori - Japonya

Toulouse - Fransa

Townsville - Avustralya

Toyama - Japonya

Tozeur - Tunus

Trabzon - Türkiye

Trail - Kanada

Trinidad - Bolivya

Trinidad - Kolombiya

Tripoli - Libya

Tsushima - Japonya

Tuba City - Amerika

Tunica, MS - Amerika

Tunis - Tunus

Türkmenabat - Türkmenistan

Turku - Finlandiya

Turtle Island - Fiji

Tyler – Amerika

T Harfiyle Başlayan Ülkeler

Ülkelerin bu denli fazla olması istemsiz bir kafa karışıklığına sebebiyet verebilir. Ülkeleri baş harf sıralamasıyla öğrenmek bu kafa karışıklığını gidermede yardımcı olacaktır. İşte, t harfiyle başlayan ülkeler ve başkentleri:

Tonga (Başkenti Nuku'alofa)

Tunus (Başkenti Tunus)

Tacikistan (Başkenti Duşanbe)

Türkiye (Başkenti Ankara)

Türkmenistan (Başkenti Aşkabat)

Tayvan (Başkenti Taipei)

Tayland (Başkenti Bangkok)

Tanzanya (Başkenti Dodoma)

Tuvalu (Başkenti Funafuti)

Trinidad ve Tobago (Başkenti Port of Spain)

Türkiye'de T Harfiyle Başlayan Şehir İsimleri

Ülkemizde t harfiyle başlayan 4 il vardır. Bu iller ve bağlı oldukları coğrafi bölgelerin listesi şu şekildedir.

Tokat (Karadeniz Bölgesi)

Trabzon (Doğu Karadeniz Bölgesi)

Tunceli (Doğu Anadolu Bölgesi)

Tekirdağ (Marmara Bölgesi)

T Harfiyle Başlayan Başkentler

Taipei - Tayvan

Tallinn - Estonya

Taşkent - Özbekistan

Tiflis - Gürcistan

Tegucigalpa - Honduras

Tahran - İran

Thimphu - Bhutan

Tiran - Arnavutluk

Tokyo - Japonya

Tórshavn - Faroe Adaları

Trablus - Libya

Tiraspol - Transdinyester (BM tarafından tanınmıyor, Moldova’nın toprak parçası olarak kabul ediliyor)

Tunus - Tunus

Tskhinvali - Güney Osetya (Belirli ülkeler tarafından tanınıyor)