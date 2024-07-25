Tabağınızdaki ölüm: Doğru şekilde hazırlandığında yenebilen ancak normalde aşırı zehirli olan 5 yiyecek!
Yemek yemek, günlük hayatın vazgeçilmez bir parçasıdır. Peki, deneyebileceğiniz yiyeceklerin bazılarının ölümcül olabileceğini biliyor muydunuz? Dünya mutfaklarında yer alan bazı yiyecekler, yanlış tüketildiğinde ciddi sağlık sorunlarına ve hatta ölüme yol açabilir. İşte, kara borsada satılan kurtlu peynirden, zehirlediği her 5 kişiden birini öldüren manyok sebzesine kadar aşırı zehirli yiyecekler!
Günlük hayatımızda tükettiğimiz birçok gıda, genellikle lezzetli ve besleyicidir. Ancak dünyanın farklı köşelerinde bazı yiyecekler öyle tehlikelidir ki, yanlış tüketildiğinde ölümcül sonuçlar doğurabilir. Haberimizde göze zıplayabilen kurtlu peynirden felce sebep olup öldüren balon balığına kadar en zehirli yiyeceklerden bazılarını derledik. İşte, doğru şekilde hazırlandığında yenebilen ancak normalde aşırı zehirli olan yiyeceklerin neden bu kadar tehlikeli olduğuna dair detaylar...
1. FELCE SEBEP OLAN: BALON BALIĞI
Fugu yani balon balığı, dünyanın en zehirli yiyeceği olarak bilinir. Japonya'da bir lezzet olarak kabul edilmesine rağmen yanlış hazırlandığında felç ve boğulma riski taşır. Bu tehlike, balığın özellikle karaciğerinde bulunan tetrodotoksinden kaynaklanır. Ayrıca Japon yasaları, tüm restoranlarda balığın hazırlanmasını denetler ve şefler 3 veya daha fazla yıl süren titiz bir eğitimden geçer.
Japonya'daki deneyimli fugu şefleri, dilde karıncalanma hissi yaratmak için az miktarda tetrodotoksin bırakır. Daha güvenli bir deneyim arayanlar için Batı Japonya'daki Shimonoseki şehri, bugüne kadar hiç fugu kaynaklı ölüm vakası yaşanmamış bir yerdir. Ancak, genel olarak yılda yaklaşık 100 kişi fugu nedeniyle hayatını kaybettiği biliniyor.
2. KARA BORSADA SATILAN: CASU MARZU PEYNİRİ
Sardinya'nın koyun sütünden yapılan yumuşak peyniri Casu Marzu, olgunlaşma sürecinde üzeri açık bırakılarak sineklerin yumurta bırakmasına olanak tanır. Bu yumurtalar, fermantasyon sürecini başlatan kurtçuklara dönüşür. Peynirdeki ölü kurtçuklar sindirildiğinde, bağırsak duvarlarına zarar vererek ciddi hastalıklara yol açabilir.
Ayrıca Casu Marzu, göz koruması gerektiren nadir yiyeceklerden biridir çünkü rahatsız edildiklerinde kurtçuklar 15 santimetreye kadar yukarı zıplayabilirler. Bu peynirin, İtalya ve AB genelinde yasaklandığı için karaborsada satıldığı biliniyor.
3. ZEHİRLENEN HER 5 KİŞİDEN BİRİNİ ÖLDÜREN: MANYOK SEBZESİ
Cassava (manyok) Amerika'da tapioka olarak bilinen bir kök sebzedir ve Afrika ile Güney Amerika'da yetişir. Bu sebze; un, güveç, puding ve hatta meyve suyu gibi birçok şey yapmak için kullanılır. Ancak yaprakları ve kökleri yüksek oranda hidrojen siyanür içerir.
Buna rağmen doğru şekilde hazırlandığında yenilebilir. Pirinç ve mısırdan sonra, manyok kökü en yüksek üçüncü karbonhidrat seviyesine sahiptir. Manyok yiyecek yapımının yanı sıra, biyoyakıt etanol üretiminde de kullanılabilir. Ancak Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, Afrika'da manyok zehirlenmesinden muzdarip olan her beş kişiden biri öldüğünden dikkat edilmelidir.
4. JAMAİKA KUSMA HASTALIĞINA YOL AÇAN: AKE MEYVESİ
Ake, Jamaika'nın ulusal meyvesi olmasına rağmen oldukça tehlikelidir. Meyve olgunlaşmamışken içindeki kapsüller hypoglycin adlı bir zehir içerir. Ancak, meyve kırmızıya dönüp doğal olarak açıldığında ve tamamen olgunlaştığında sarı arilli (etli kısmı) güvenle yenilebilir.
Tohumlar ise her zaman toksiktir ve bu zehrin tüketilmesi, ölümcül Jamaika kusma hastalığına yol açabilir. Bu zehir, kan şekeri seviyelerinde ciddi bir düşüşe neden olur. Bir dönem yüzde 80'e ulaşan ölüm oranı, şimdi tedaviler sayesinde çok daha düşüktür ancak yine de tüketilmemesi daha iyi olabilir.
5. NAMİBYA'DA KUTLAMA YEMEĞİ OLAN: BOĞA KURBAĞASI
Namibya'nın dev boğa kurbağası, özellikle Ovambo halkı tarafından kutlama yemeği olarak tüketilen bir lezzettir. Ancak bu kurbağalar oshiketakata adlı toksin nedeniyle tehlike oluşturur. Bu toksin ağrılı idrara çıkma, böbrek yetmezliği ve ölüme yol açabilir. Bu kurbağalar, sıçanlardan sürüngenlere ve diğer kurbağalara kadar her şeyi yiyebilir.
Kaynak: The Fact Site