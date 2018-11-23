6 | 8

"Denizi, sahilleri ve tarihi dokusuyla ön plana çıkan kentimiz doğa güzellikleriyle de bu mevsimde göz kamaştırıyor. Zaten bilindiği gibi Sinop orman açısından çok zengin bir il. Özellikle Erfelek, Ayancık, Türkeli gibi ilçelerimizde çok gür ormanlara sahibiz. Ormanlar doğal yapıları gereği bu mevsimde görsel anlamda büyüleyici oluyorlar. Bunlara bir de tabiat parklarımız eklenince müthiş görüntüler ortaya çıkıyor. Biz herkesin bu güzellikleri görmesinden yanayız."