        Taburcu edilen Sumud Filosu aktivistinden sağlık çalışanlarına teşekkür mektubu ve kefiye

        İsrail'in uluslararası sularda saldırdığı Küresel Sumud Filosu'nda yaralanan Fransız asıllı Mathilda Pauline Mallet, İstanbul'daki tedavisinin ardından sağlık çalışanlarına teşekkür mektubu ve Filistin kefiyesi bıraktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Mayıs 2026 - 22:33 Güncelleme:
        Fransız aktivistten Türkiye'ye teşekkür

        İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, sosyal medyadaki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in uluslararası sularda gerçekleştirdiği saldırı sonucu yaralanan ve İstanbul'da tedavi altına alınan Fransız asıllı Mathilda Pauline Mallet'in, taburcu olurken bıraktığı mektup ve kefiyenin yüreklere dokunduğunu belirtti.

        Güner, şunları kaydetti:

        "Sumud Filosu'nda yer alan Mallet, maruz kaldığı darp ve plastik mermi yaralanmasının ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alınmış, sağlık ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla yeniden sağlığına kavuşmuştu. Tedavi sürecinin ardından geride bıraktığı satırlarda, sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederken, gördüğü ilgiyi ve dayanışmayı ifade etti. Sağlık ekiplerimize teşekkür ederek bıraktığı mektup ve kefiye, hastanemizde görev yapan tüm çalışanlarımızda derin bir duygu ve unutulmayacak bir iz bıraktı. Filistin halkının sesi olmaya çalışan herkese selam olsun… Türk devleti olarak insanlığın, mazlumların yanında olmaya her zaman devam edeceğiz."

        "BANA BU KADAR İYİ BAKTIĞINIZ İÇİN KALBİMİN EN D ERİNİNDEN TEŞEKKÜR EDERİM"

        Küresel Sumud Filosu aktivisti Mathilda Pauline Mallet'in sağlık çalışanlarına bıraktığı teşekkür mektubunda, şu ifadeler yer aldı:

        "Bana bu kadar iyi baktığınız için kalbimin en derininden teşekkür ederim. Sizinle yollarımızın kesişmesi benim için büyük bir şans. Umarım bizi ziyarete gelen tüm insanları çok rahatsız etmemişizdir. Hastaneniz harika, personeli de öyle. Bu anılar her zaman kalbimde yer edecek. Hoşgörünüz için teşekkür ederim ve sabrınız için. Buradaki tüm arkadaşları kabul ettiğiniz için. Yakında görüşürüz. Mathilda."

        FOTO: DHA

