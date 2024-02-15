Tabut şeklinde yataklardan cilde arsenik sürmeye kadar Viktorya dönemindeki tuhaflıklar
Viktorya olarak bilinen dönemde Britanya imparatorluğu dünyanın en büyüğü haline gelmesine rağmen insanlar aynı zamanda bazı tuhaf davranışlarda bulunuyorlardı. İşte, sizin için kolera kemerinden kadınların hastalıklarını manken üzerinde göstermek zorunda kalmasına kadar 11 akıl almayacak hareket!
Alexandrina Victoria'nın başta olduğu ve 1837-1901 yılları arasını kapsayan 63 yıllık Viktorya dönemi dünyada büyük bir siyasi reform, Sanayi Devrimi, derin bilimsel keşiflerle aynı zaman aralığındaydı. Britanya bu dönemde, teknolojik bir güç halinde olmasına rağmen halkın çok tuhaf davranışları vardı. İşte, detaylar...
1. EVSİZLERE TABUT ŞEKLİNDE YATAK KİRALANIYORDU
19. yüzyılda Londra'da ilk evsizler barınaklarından biri icat edildi ve düşük ücret karşılığında evsiz insanlar, ordudan bu tabut şeklinde yatakları kiralayabiliyorlardı.
2. BAZI ERKEKLER BOŞANAMADIKLARI İÇİN EŞLERİNİ SATIYORDU
Viktorya döneminde boşanma pahalı olduğundan bazı erkekler bunun yerine eşlerini satmayı tercih etti. Erkekler, eşlerini bir pazara getirip en yüksek teklifi verene satıyorlardı.
3. CİLTLERİNİ SOLGUN GÖSTERMEK İÇİN ARSENİK KULLANDILAR
Viktorya döneminde çoğu kadın makyajın bayağı olduğu düşünürdü ve bunun yerine yarı saydam gözüken beyaz deriye özendiler. Özellikle çilleri veya sivilceleri olan kadınlar, ciltlerini temizlemek için arsenik hapları kullanıyorlardı.
4. KADINLAR İÇİN UMUMİ TUVALET YOKTU
Şehirde kadınlar için umumi tuvalet bulunmadığından dışarıya çıktıklarında yakınlardaki akrabalarının evinde yapıyorlardı. Bu durum Viktorya dönemi ahlakından kaynaklanıyordu: Kadın ''evin meleği, anne, eş ya da kız'' olarak görülüyordu ve kamusal alan erkeklere aitken kadınların evden çıkmasına gerek yoktu.
5. KOLERA KEMERİ TAKIYORLARDI
Kolera, Viktorya döneminde ölümcül bir hastalıktı. Dizanteri ve koleranın kirli içme suyundan değil, midenin aşırı ısınmasından kaynaklandığına inanılıyordu, bu nedenle Victorialılar korunmak için yünlü örgü kolera kemerleri takıyordu.
6. EVLENİLECEK KİŞİNİN DIŞ GÖRÜNÜŞÜNE DAİR İNANÇLAR VARDI
Viktorya döneminde evlilik bir kadının temel amacı olmak zorundaydı. Kitaplar ve rehberler, insanlara ideal eş için çeşitli yöntemler sunuyordu. Örneğin, Vaught'ın Pratik Karakter Okuyucusu adlı kitabında erkeklerin iyi bir baba ve sadık bir eş olup olmayacağı kafatasının şekline göre belirleniyordu.
Evlenecek iki kişinin Romalı burnu varsa, bu inatçılığın işareti olarak kabul edildiğinden aile kurmaları istenmiyordu. Eşler arasındaki ideal yaş farkı şu şekildeydi: Bir erkeğin yaşını ikiye bölüp 7 yıl eklemek gerekiyordu, yani 30 yaşında bir erkeğin 22 yaşında bir eşi olmalıydı.
7. KADINLAR HASTALIKLARINI MANKEN ÜZERİNDE GÖSTERMEK ZORUNDAYDI
Viktorya döneminde bir kadın tek başına doktora gidemezdi. Gitmesi gerektiğinde eşi veya babasıyla gidebilirdi ancak acı hissettiği yeri göstermesi yasaktı bu yüzden bir manken üzerinde göstermeleri gerekiyordu. Ayrıca jinekolojik muayene ancak çok ekstrem durumlarda uygulanıyordu, karanlık bir odada çarşaf altında ya da doktorla hastayı ayırması gereken bir paravan yardımıyla yapılıyordu.
8. TRENLERİN RUH SAĞLIĞINI BOZDUĞU DÜŞÜNÜLÜYORDU
1860'larda demiryolu giderek daha popüler hale gelmesine rağmen bu dönemde İngiltere’de yaşayan insanlar, trenleri tehlikeli buluyordu ve trenin beyne zarar verdiğine inanıyorlardı. Ayrıca gazetelerin, yolculuk sırasında aklını kaybeden insanlar hakkındaki reklamları (demiryolu delileri gibi) paylaşması inananları artırıyordu.
9. PANTOLON GİYİLMESİNE RAĞMEN SÖYLEMEK YASAKTI
Viktorya döneminin sonuna gelindiğinde kadınlardan bazıları pantolon giymeye başladı. Kamuoyunun ve dergilerin eleştirilerine rağmen giydikleri bu pantolonlar oldukça boldu. Ancak ne ''pantolon'' kelimesi ne de ''bacaklar'' kelimesi yüksek sesle söylenemezdi. Bunun yerine ''uzuvlar'' ve ''yarık etekler'' kullanıldı.
10. KADINLARA ÖZEL ÇAY ELBİSESİ KIYAFETLERİ VARDI
Viktorya dönemi kadınları, toplum içinde giydiklerine kıyasla evde daha bol elbiseler giyerlerdi ve bunlara çay elbisesi denirdi. Hizmetçilerin yardımı olmadan ve korse gerektirmeden giyilen bu elbiseleri aileleri veya arkadaşlarının yanında giyebilirlerdi ancak toplum içinde bununla dolaşmak uygunsuzdu.
FIT Müzesi tarafından yayınlanan bu fotoğrafta, kolları dantel şeritli ve porselen ipek iç çamaşırlı bir çay elbisesi görülüyor. Kaynak: AP
11. EVDE KİRPİ BESLİYORLARDI
Viktorya döneminde bazı kasabalarda insanların evcil hayvan olarak kirpileri vardı. Kirpilerin hamamböceği ve diğer böceklerin varlığını kontrol edebildiklerine inandıkları için onları mutfakta tutuyorlardı.
Kaynak: All That's Interesting, Sudeley Castle, Britannica, Bright Side, The Fact Site