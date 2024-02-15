Tabut şeklinde yataklardan cilde arsenik sürmeye kadar Viktorya dönemindeki tuhaflıklar

7. KADINLAR HASTALIKLARINI MANKEN ÜZERİNDE GÖSTERMEK ZORUNDAYDI

Viktorya döneminde bir kadın tek başına doktora gidemezdi. Gitmesi gerektiğinde eşi veya babasıyla gidebilirdi ancak acı hissettiği yeri göstermesi yasaktı bu yüzden bir manken üzerinde göstermeleri gerekiyordu. Ayrıca jinekolojik muayene ancak çok ekstrem durumlarda uygulanıyordu, karanlık bir odada çarşaf altında ya da doktorla hastayı ayırması gereken bir paravan yardımıyla yapılıyordu.