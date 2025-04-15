Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul Taciz şüphelisini rezil etti! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Taciz şüphelisini rezil etti!

        Olay, İstanbul'da meydana geldi. Sultangazi'de sabah işine giden genç kadın iddiaya göre sözlü tacize uğradı. Ancak o utanmazlığı sineye çekip gitmek yerine adamı takip etti. Sonunda da yakalattı. O anlarda cadde genç kadının isyan haykırışları ile inledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2025 - 19:50 Güncelleme: 15.04.2025 - 19:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Taciz şüphelisini rezil etti!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Olay, İstanbul'da meydana geldi.

        Sultangazi'de sabah işine giden genç kadın iddiaya göre sözlü tacize uğradı.

        Ancak o utanmazlığı sineye çekip gitmek yerine adamı takip etti. Sonunda da yakalattı.

        O anlarda cadde genç kadının isyan haykırışları ile inledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #istanbul
        #istanbul haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Temizlikçiyi öldürüp parçalamıştı! Müebbet hapis
        Temizlikçiyi öldürüp parçalamıştı! Müebbet hapis
        Zirai don vurdu! Soğuklara veda
        Zirai don vurdu! Soğuklara veda
        Mezarı tahrip eden zanlı tutuklandı!
        Mezarı tahrip eden zanlı tutuklandı!
        Bungalovdaki kameraya soruşturma!
        Bungalovdaki kameraya soruşturma!
        Dörtlüye dönüş Osayi-Samuel'i parlattı!
        Dörtlüye dönüş Osayi-Samuel'i parlattı!
        Trump'tan Harvard'a "ültimatom"
        Trump'tan Harvard'a "ültimatom"
        Gizli kamera nasıl tespit edilir?
        Gizli kamera nasıl tespit edilir?
        Yüksek faize karşı elini çabuk tuttu
        Yüksek faize karşı elini çabuk tuttu
        Kaan Kahriman Avrupa şampiyonu!
        Kaan Kahriman Avrupa şampiyonu!
        15 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        15 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        Katy Perry'li uzay yolculuğunda Türk izi
        Katy Perry'li uzay yolculuğunda Türk izi
        CHP kurultayı soruşturmasında ifadeler alınmaya başlandı
        CHP kurultayı soruşturmasında ifadeler alınmaya başlandı
        İstanbul'un en pahalı caddesi
        İstanbul'un en pahalı caddesi
        Mehmet Ali Erbil'in cezası açıklandı
        Mehmet Ali Erbil'in cezası açıklandı
        'Doğal akvaryum' incelemeye alındı
        'Doğal akvaryum' incelemeye alındı
        Kolon kanserini düşündüren 3 alarm belirtisi
        Kolon kanserini düşündüren 3 alarm belirtisi
        "Ticaret savaşlarında durum bize avantajlı olabilir"
        "Ticaret savaşlarında durum bize avantajlı olabilir"
        Fenerbahçe'de kiralıklar ne yaptı?
        Fenerbahçe'de kiralıklar ne yaptı?
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”