Telefonlar gelince neye uğradığını şaşırdı

Olay, İstanbul Sultanbeyli'de yaşandı. Tekstil atölyesinde çalışan bir kişi, eşinin evde olmadığı sırada iş yerinden arkadaş olduğu bir kadını eve çağırdı. Genç kadın aldığı teklif karşısında büyük şok yaşadı. Teklifleri reddetse de taciz mesajlarının ardı arkası kesilmedi. Durumdan bunalan kadın son çare olarak iş arkadaşını engelledi.

TEKLİFİ REDDEDİLİNCE “ESKORT” DİYE TANITTI

Ancak telefonda engellenen adam öfkelendi. Ve intikam alacağını söyleyerek, akıl almaz bir yola başvurdu. Kadının adını ve telefon numarasını cinsel içerikli sitelerde eskort adı altında paylaştı. Altına da "yalnız kadın" ve "dul kadın" gibi cümleler yazdı.

TELEFONLAR GELİNCE ŞİKAYETÇİ OLDU

Genç kadın kendisine gelen telefonlarla neye uğradığını şaşırdı. İnternete girip baktığında ise hayatının şokunu yaşadı. Ve hemen gidip adamdan şikayetçi oldu.

REDDEDİLMEYİ GURURUNA YEDİREMEMİŞ

Olayla ilgili hızlıca soruşturma başlatıldı. Genç kadının fotoğrafını paylaşan adam savcılık talimatıyla kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı. İfadesinde de yaptıklarını itiraf etti. Reddedilip engellenmeyi gururuna yediremediği için böyle bir yola başvurduğunu söyledi.

MAHKEMEDEN TUTUKLAMA KARARI

Tacizci adam ifadesinin ardından “şantaj” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakkında ise “şantaj” suçunun yanı sıra “hakaret”, “tehdit” ve “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçlarından soruşturma sürüyor.

“EMSAL KARAR”

Mahkemenin yaşanan olayda verdiği kararı HABERTÜRK’e değerlendiren avukat Süreyya Kardelen Yarli, “Kadınlara bu anlamda emsal olacak, hukukçulara da emsal olacak bir karar. Bu suçlardan kadınlar mağdur olup savcılığın önüne gittiğinde aslında çok tutuklama kararlarıyla karşılaşmıyorduk, hatta nerdeyse hiç karşılaşmıyorduk. İlk tutuklama istenilen ve tutuklama kararı verilen dosya olacak. Bu burada verilecek, önlem olarak bir tedbir alınacak ki daha sonra bu şüphelinin bu kadını öldürmesi, yaralaması yada çok daha ağır vakaları gerçekleştirmesi engellenmiş olacak” dedi.