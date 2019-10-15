Tadına doyamayacağınız somonlu makarna tarifleri

Dünyanın farklı coğrafyalarında, farklı yemek kültürlerine sahip pek çok kişinin ortak yemek zevklerinden biri hiç kuşkusuz makarna. Yapımı, pişirme süresi, sosları farklı olsa da, makarna yerken alınan keyif hiç değişmiyor.
Makarnanın lezzetine lezzet katan unsurlardan biri de somon. Lezzetinin yanı sıra zengin protein, mineral ve omega 3 kaynağı olan Norveç somonu, Türk halkının çok sevdiği bir lezzet. Norveç somonu ile hazırlanan makarnalar da, özellikle çocuklarına somon yedirmek isteyen ebeveynler için iyi bir alternatif oluşturuyor.
Norveç Deniz Ürünleri Konseyi, çeşitli sebze, baharat ve ev yapımı sosların Norveç somonu ve makarna ile buluştuğu birbirinden leziz tarifler hazırladı. Yalnızca 20 dakikada hazırlanabilen bu tarifler ile iş - okul dönüşlerinde veya sürpriz misafir geldiğinde leziz bir sofra kurmak çok daha hızlı ve pratik hale geliyor.
SOMONLU SPAGETTİ
Her çatalda uzayıp giden spagettiye Norveç somonu ve domatesli - krem peynirli sos çok yakışıyor.
Malzemeler
400 g somon fileto, derisiz ve kılçıksız
350 g spagetti
350 g domates sosu
Krem peynir
Tuz
Hazırlanışı
Kaynayan tuzlu suda makarnayı damak zevkinize göre uygun dirilikte haşlayın ve süzün. Somonu küçük küpler halinde kesin. Domates sosu ve dilediğiniz miktarda krem peyniri, bir tavada iyice karıştırın ve kaynama noktasına getirin ve somonu ekleyin, kapağını kapatıp bir dakika pişirin. Tercihinize göre tuz ekleyin.
İpucu: Spagettinin sosunu pişirirken bir adet defne yaprağı kullanabilir, yemeği servis ederken üzerine kıyılmış maydanoz ya da fesleğen serpebilirsiniz.
SOMONLU TAGLİATELLE
Yaratıcı, leziz ve herkesin sevebileceği bir makarna hazırlamak isteyenler için özel bir tarif…
Malzemeler
600 g derili somon fileto
300 g ıspanak
280 g tagliatelle makarna
Sarımsak
Zeytinyağı
Tuz ve biber
Hazırlanışı
Somon filetosunu zeytinyağı ile tavada kızartın. Ispanağı kaynar suda kısa bir süre haşlayın. Süzüp bir tavada zeytinyağı ve bir diş sarımsak ile soteleyin. Makarnayı haşlayın. Pişmesine çok az kala ıspanağın içine ekleyip iyice karıştırın. Somon filetosunu ıspanaklı makarnanın üzerine yerleştirin ve sıcak servis edin.
SOMONLU TAM BUĞDAY PENNE MAKARNA
Norveç somonuna sağlıklı ve renkli sebzelerin eşlik ettiği bu tarif ile sofranızı çok daha iştah açıcı bir hale getirebilirsiniz.
Malzemeler
600 g taze somon
400 g makarna
200 g taze bezelye
150 g çeri domates
1 adet arpacık soğanı
1 tutam taze kekik
Natürel sızma zeytinyağı
Tuz ve biber
Hazırlanışı
Bezelyeleri birkaç dakika kaynatın. Arpacık soğanını tavada kavurun ve bezelyeleri ekleyip 2-3 dakika kızartın. İkiye bölünmüş domatesleri ve son olarak da somonu şeritlerini ekleyip en fazla dört dakika pişirin. Penne makarnayı al dente, yani hafif diri kalacak kadar pişirin, ardından tavaya ekleyip pişirmeyi tamamlayın.
İpucu: Taze bezelye yerine taze fasulye, tam buğday makarna yerine de kepekli ya da klasik makarna kullanabilirsiniz. Bu lezzet, üzerine mozzarella rendesi serpilerek soğuk olarak da tüketilebilir.
SOMONLU SPAGETTİ ALLA PUTTANESCA
Bu meşhur tarifin domatessiz versiyonuna Norveç somonu ekleyerek hafif ve lezzetli bir yemek hazırlayabilirsiniz.
Malzemeler
600 g taze somon
400 g spagetti
1 yemek kaşığı tuzsuz kapari
100 g siyah zeytin
1 diş sarımsak
1 yemek kaşığı kıyılmış maydanoz
1 tutam acı kırmızı toz biber
Natürel sızma zeytinyağı
Tuz
Hazırlanışı
Ezilmiş sarımsak ve acı kırmızı toz biberi bir tavada zeytinyağı ile kavurun. Siyah zeytinleri, tuzsuz kaparileri, kıyılmış maydanozu ve son olarak orta boy küpler halinde kesilmiş somonu tavaya ekleyip beş dakika pişirin.
Makarnayı ayrı bir yerde pişirin ve sosun içine ekleyin.
İpucu: Puttanesca makarnanın klasik servisinde domates yer alır. Eğer bu tarifte bulunmayan bu malzemeyi kullanmak istiyorsanız, tavanıza birkaç çeri domates ekleyebilirsiniz.
SOMON VE RENKLİ SEBZELİ MAKARNA SALATASI
Klasik salatalara bir alternatif arıyorsanız somon ve makarnanın eşsiz uyumundan yararlanabilirsiniz.
Malzemeler
400 g taze Norveç somonu
400 g burgu makarna
15 adet çeri domates
10 adet siyah zeytin
50 g dolma fıstığı
3 yemek kaşığı natürel sızma zeytinyağı
Bir tutam taze fesleğen
Tuz ve biber
Hazırlanışı
Somonun derisini sıyırıp her iki yüzünü de tuz, biber ve zeytinyağı ile çeşnileyin. Yapışmaz bir tavada her iki tarafını da üçer dakika pişirip soğumaya bırakın. Makarnayı bol tuzlu suda haşlayın ve al dente, yani hafif diriyken süzün. Bir beze sarın ve musluk suyunun (Tercihinize göre şişelenmiş su) altında soğutarak pişmesini durdurun, ardından bir kaba alın.
İkiye bölünmüş zeytinleri, tavada hafif kavrulmuş dolma fıstıklarını, kıyılmış fesleğeni, yağı tuzu ve biberi ekleyin. Ardından somonu ve son olarak elle parçalanmış körpe ıspanakları ekleyip servis edin.
İpucu: Damak zevkinize göre bir tutam roka ekleyebilir veya fesleğenin yerine roka kullanabilirsiniz.
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