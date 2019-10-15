Tadına doyamayacağınız somonlu makarna tarifleri

Dünyanın farklı coğrafyalarında, farklı yemek kültürlerine sahip pek çok kişinin ortak yemek zevklerinden biri hiç kuşkusuz makarna. Yapımı, pişirme süresi, sosları farklı olsa da, makarna yerken alınan keyif hiç değişmiyor.

Makarnanın lezzetine lezzet katan unsurlardan biri de somon. Lezzetinin yanı sıra zengin protein, mineral ve omega 3 kaynağı olan Norveç somonu, Türk halkının çok sevdiği bir lezzet. Norveç somonu ile hazırlanan makarnalar da, özellikle çocuklarına somon yedirmek isteyen ebeveynler için iyi bir alternatif oluşturuyor.

Norveç Deniz Ürünleri Konseyi, çeşitli sebze, baharat ve ev yapımı sosların Norveç somonu ve makarna ile buluştuğu birbirinden leziz tarifler hazırladı. Yalnızca 20 dakikada hazırlanabilen bu tarifler ile iş - okul dönüşlerinde veya sürpriz misafir geldiğinde leziz bir sofra kurmak çok daha hızlı ve pratik hale geliyor.

SOMONLU SPAGETTİ

Her çatalda uzayıp giden spagettiye Norveç somonu ve domatesli - krem peynirli sos çok yakışıyor.

Malzemeler

400 g somon fileto, derisiz ve kılçıksız

350 g spagetti

350 g domates sosu

Krem peynir

Tuz

Hazırlanışı

Kaynayan tuzlu suda makarnayı damak zevkinize göre uygun dirilikte haşlayın ve süzün. Somonu küçük küpler halinde kesin. Domates sosu ve dilediğiniz miktarda krem peyniri, bir tavada iyice karıştırın ve kaynama noktasına getirin ve somonu ekleyin, kapağını kapatıp bir dakika pişirin. Tercihinize göre tuz ekleyin.

İpucu: Spagettinin sosunu pişirirken bir adet defne yaprağı kullanabilir, yemeği servis ederken üzerine kıyılmış maydanoz ya da fesleğen serpebilirsiniz.

SOMONLU TAGLİATELLE

Yaratıcı, leziz ve herkesin sevebileceği bir makarna hazırlamak isteyenler için özel bir tarif…

Malzemeler

600 g derili somon fileto

300 g ıspanak

280 g tagliatelle makarna

Sarımsak

Zeytinyağı

Tuz ve biber

Hazırlanışı

Somon filetosunu zeytinyağı ile tavada kızartın. Ispanağı kaynar suda kısa bir süre haşlayın. Süzüp bir tavada zeytinyağı ve bir diş sarımsak ile soteleyin. Makarnayı haşlayın. Pişmesine çok az kala ıspanağın içine ekleyip iyice karıştırın. Somon filetosunu ıspanaklı makarnanın üzerine yerleştirin ve sıcak servis edin.

SOMONLU TAM BUĞDAY PENNE MAKARNA

Norveç somonuna sağlıklı ve renkli sebzelerin eşlik ettiği bu tarif ile sofranızı çok daha iştah açıcı bir hale getirebilirsiniz.

Malzemeler

600 g taze somon

400 g makarna

200 g taze bezelye

150 g çeri domates

1 adet arpacık soğanı

1 tutam taze kekik

Natürel sızma zeytinyağı

Tuz ve biber

Hazırlanışı

Bezelyeleri birkaç dakika kaynatın. Arpacık soğanını tavada kavurun ve bezelyeleri ekleyip 2-3 dakika kızartın. İkiye bölünmüş domatesleri ve son olarak da somonu şeritlerini ekleyip en fazla dört dakika pişirin. Penne makarnayı al dente, yani hafif diri kalacak kadar pişirin, ardından tavaya ekleyip pişirmeyi tamamlayın.

İpucu: Taze bezelye yerine taze fasulye, tam buğday makarna yerine de kepekli ya da klasik makarna kullanabilirsiniz. Bu lezzet, üzerine mozzarella rendesi serpilerek soğuk olarak da tüketilebilir.

SOMONLU SPAGETTİ ALLA PUTTANESCA

Bu meşhur tarifin domatessiz versiyonuna Norveç somonu ekleyerek hafif ve lezzetli bir yemek hazırlayabilirsiniz.

Malzemeler

600 g taze somon

400 g spagetti

1 yemek kaşığı tuzsuz kapari

100 g siyah zeytin

1 diş sarımsak

1 yemek kaşığı kıyılmış maydanoz

1 tutam acı kırmızı toz biber

Natürel sızma zeytinyağı

Tuz

Hazırlanışı

Ezilmiş sarımsak ve acı kırmızı toz biberi bir tavada zeytinyağı ile kavurun. Siyah zeytinleri, tuzsuz kaparileri, kıyılmış maydanozu ve son olarak orta boy küpler halinde kesilmiş somonu tavaya ekleyip beş dakika pişirin.

Makarnayı ayrı bir yerde pişirin ve sosun içine ekleyin.

İpucu: Puttanesca makarnanın klasik servisinde domates yer alır. Eğer bu tarifte bulunmayan bu malzemeyi kullanmak istiyorsanız, tavanıza birkaç çeri domates ekleyebilirsiniz.

SOMON VE RENKLİ SEBZELİ MAKARNA SALATASI

Klasik salatalara bir alternatif arıyorsanız somon ve makarnanın eşsiz uyumundan yararlanabilirsiniz.

Malzemeler

400 g taze Norveç somonu

400 g burgu makarna

15 adet çeri domates

10 adet siyah zeytin

50 g dolma fıstığı

3 yemek kaşığı natürel sızma zeytinyağı

Bir tutam taze fesleğen

Tuz ve biber

Hazırlanışı

Somonun derisini sıyırıp her iki yüzünü de tuz, biber ve zeytinyağı ile çeşnileyin. Yapışmaz bir tavada her iki tarafını da üçer dakika pişirip soğumaya bırakın. Makarnayı bol tuzlu suda haşlayın ve al dente, yani hafif diriyken süzün. Bir beze sarın ve musluk suyunun (Tercihinize göre şişelenmiş su) altında soğutarak pişmesini durdurun, ardından bir kaba alın.

İkiye bölünmüş zeytinleri, tavada hafif kavrulmuş dolma fıstıklarını, kıyılmış fesleğeni, yağı tuzu ve biberi ekleyin. Ardından somonu ve son olarak elle parçalanmış körpe ıspanakları ekleyip servis edin.

İpucu: Damak zevkinize göre bir tutam roka ekleyebilir veya fesleğenin yerine roka kullanabilirsiniz.