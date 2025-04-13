Taekwondo Genç Milli Takımı Avrupa şampiyonu oldu

Şampiyonada Türkiye’yi 23 kız ve 20 erkek olmak üzere toplam 43 sporcu temsil etti. Milliler, 6 altın, 5 gümüş, 5 bronz olmak üzere toplam 16 madalya kazandı.

Türkiye, erkek takım, kız takım ve genel klasmanda takım halinde şampiyon oldu.

Madalya kazanan sporcular:

ALTIN MADALYA: Emre Sarıtaş (59kg), Buğra Coşgungönül (68kg), Ahmet Boğaçhan Ceylan (73kg), Yusuf Efe Mızrak (+78kg), Sıla Irmak Uzunçavdar (52kg), Evra Alıcı (68kg)

GÜMÜŞ MADALYA: Hakan Yıldırım (45kg), Altuğ Gesge (48kg), Ali Murtaza Boz (78kg), Zeynep Çiçek (44kg), Elifnaz Köseoğlu (+68kg)

BRONZ MADALYA: Yankı Morkoç (48kg), Ömer Talha Dülger (51kg), Damla Nur Yılmaz (42kg), Mülkiye Ece Ulusoy (46kg), Mümüne Nur Göz (55kg)