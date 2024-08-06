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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Taha Akgül ve Yasemin Adar Yiğit’in Paris yolculuğu başlıyor - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Taha Akgül ve Yasemin Adar Yiğit’in Paris yolculuğu başlıyor

        2024 Paris Olimpiyat Oyunlarında iki kotası bulunan Türkiye Serbest Güreş Milli takımı, bugün Paris'e gidiyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 11:47 Güncelleme: 06.08.2024 - 11:48
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        Milli güreşçilerimiz Paris yolcusu
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        Güreşte 9 Ağustos 2024 tarihinde başlayacak olan maçlar öncesi hazırlıklarını Ankara’da tamamlayan 125 kiloda Taha Akgül 9 Ağustos, 97 kiloda ilk defa olimpiyatlarda mindere çıkacak olan İbrahim Çiftçi ise 10 Ağustos tarihinde güreşecek.

        TAHA AKGÜL’ÜN TEK HEDEFİ OLİMPİYAT ŞAMPİYONLUĞU

        2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan ASKİ Spor kulübü asbaşkanı milli güreşçi Taha Akgül, olimpiyat şampiyonu olarak Fransa'ya gidiyor. Milliler adına Rio'da tek altın madalya kazanan Taha’nın hedefi ikinci kez olimpiyat şampiyonluğu. Olimpiyatlarda madalya beklediğimiz sporcular arasında yer alan Taha, Tokyo 2020'de bronz madalya kazanmıştı.

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        OLİMPİYAT MADALYALI TEK KADIN SPORCU YASEMİN ADAR YİĞİT

        2024 Paris Olimpiyat Oyunlarında 10 Ağustos tarihinde mindere çıkacak olan Olimpiyat madalyalı tek kadın sporcu olan Yasemin Adar Yiğit ve 9 Ağustos tarihinde mindere çıkacak olan Nesrin Baş hazırlıklarını tamamlayarak bugün Paris’e gidiyor.

        2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında bronz madalya kazanan ilk Türk kadın güreşçi olan Yasemin Adar Yiğit, 76 kiloda mindere çıkacak. 3. kez olimpiyatlarda mücadele edecek olan Yiğit’in kariyerinde 7 Avrupa ve 2 dünya şampiyonluğu bulunuyor.

        Güreş tarihimizde Olimpiyat madalyalı tek Türk kadın güreşçi olan Yasemin’in tek hedefi Paris'te kürsünün zirvesine çıkmak.

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na 62 kiloda mindere çıkacak olan milli güreşçi Nesrin Baş’ın kariyerinde 2 dünya, 3 Avrupa, 1 de Balkan şampiyonluğu var. Baş, tek hedefim eksik olan olimpiyat madalyası kazanmak.

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