Taha Akgül ve Yasemin Adar Yiğit’in Paris yolculuğu başlıyor

Güreşte 9 Ağustos 2024 tarihinde başlayacak olan maçlar öncesi hazırlıklarını Ankara’da tamamlayan 125 kiloda Taha Akgül 9 Ağustos, 97 kiloda ilk defa olimpiyatlarda mindere çıkacak olan İbrahim Çiftçi ise 10 Ağustos tarihinde güreşecek.

TAHA AKGÜL’ÜN TEK HEDEFİ OLİMPİYAT ŞAMPİYONLUĞU

2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan ASKİ Spor kulübü asbaşkanı milli güreşçi Taha Akgül, olimpiyat şampiyonu olarak Fransa'ya gidiyor. Milliler adına Rio'da tek altın madalya kazanan Taha’nın hedefi ikinci kez olimpiyat şampiyonluğu. Olimpiyatlarda madalya beklediğimiz sporcular arasında yer alan Taha, Tokyo 2020'de bronz madalya kazanmıştı.

REKLAM OLİMPİYAT MADALYALI TEK KADIN SPORCU YASEMİN ADAR YİĞİT 2024 Paris Olimpiyat Oyunlarında 10 Ağustos tarihinde mindere çıkacak olan Olimpiyat madalyalı tek kadın sporcu olan Yasemin Adar Yiğit ve 9 Ağustos tarihinde mindere çıkacak olan Nesrin Baş hazırlıklarını tamamlayarak bugün Paris’e gidiyor. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında bronz madalya kazanan ilk Türk kadın güreşçi olan Yasemin Adar Yiğit, 76 kiloda mindere çıkacak. 3. kez olimpiyatlarda mücadele edecek olan Yiğit’in kariyerinde 7 Avrupa ve 2 dünya şampiyonluğu bulunuyor. Güreş tarihimizde Olimpiyat madalyalı tek Türk kadın güreşçi olan Yasemin’in tek hedefi Paris'te kürsünün zirvesine çıkmak.