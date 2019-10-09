Şirket, kampanya kapsamında Nidapark Küçükyalı ve Nidapark İstinye projelerinde 180 ay vade, 0.79 faiz oranı ile yatırımcılara ödeme imkanı sunacağını açıkladı.

Konut kredi faizlerindeki düşüşe paralel olarak gayrimenkul sektöründe de önemli bir ivme yakalandığına dikkat çeken Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, “Konut faizlerinde yüzde 1’in altındaki seyre biz de Tahincioğlu olarak destek vermek istedik. Bu nedenle yeni bir kampanya başlattık. Projelerimizden mülk sahibi olmak isteyenler için 180 ay vade ve 0.79 faiz oranı sunuyoruz.Kampanya kapsamında sunulan uygun ödeme koşullarının sektörde yeni bir ivme yaratacağına inanıyorum. Son 2 ayda sektörde tablonun değiştiğini gözlemliyoruz. 2 yıldır bekleyen talep alıma dönüyor. Stokların erimeye geçtiğini görüyoruz. Konut faizlerinin yüzde 1’in altındaki seyri, projelerimizin yer aldığı lokasyonların yüksek prim potansiyeli ve sunmuş olduğumuz ödeme koşullarının bir arada olması da yatırımcılar için oldukça cazip avantaj sunuyor” dedi.

Mevcut projeleri ile ilgili konuşan Tahincioğlu, “Nidapark Kayaşehir projesinde 843 konutun teslimini gerçekleştirdik. Ekonomik sıkıntıların en yoğun yaşandığı dönemde Bağdat Caddesi aksı üzerinde yer alan 12 adet kentsel dönüşüm projesi tamamlandı ve yaşam başladı. Nidapark Küçükyalı ve Nidapark İstinye projelerinin inşaatı planlanandan daha hızlı ilerlemekte. Türkiye’nin gücünü, yatırım potansiyelini ve vizyonunu göstermek adına pek çok fırsatı da değerlendiriyoruz. Kartal sahildeki Eczacıbaşı Grubu’na ait 318 bin dönümlük eski seramik fabrikası arazisine Mesa ve Nurol ortaklığı ile hasılat paylaşımlı bir proje gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca Kozyatağı, Beykoz, Beylerbeyi, Ataşehir, Bahçelievler, Zeytinburnu ve Çengelköy gibi birçok bölgede planlama aşamasında olan projelerimiz mevcut. Önümüzdeki dönemlerde bu projelerimizi de hayata geçirmeyi planlamaktayız.”