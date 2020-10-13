Tahinli pide nasıl yapılır? Sorusu araştırılıyor. Tahanlı pide olarak da bilinen Bursa'nın bu enfes lezzeti tahinli pide tarifi, malzemeleri nelerdir?
MALZEMELER
Hamuru için;
3 su bardağı un
1 su bardağı şeker
1 su bardağı süt
1 su bardağı su
2 adet yumurta
1 adet yaş maya
1 çay bardağı sıvı yağ
1 tatlı kaşığı tuz
Sosu için;
1 su bardağı tahin
50 gram toz şeker
TAHİNLİ PİDE TARİFİ
- Bir kabın içine 1 adet yumurta, şeker, süt, tuz, sıvı yağ ve mayayı alıp karıştırın.
- Bu karışıma unu azar azar ilave ederek kıvam almasını sağlayın.
- Üzerini kapatıp mayalanmaya bırakın.
- Mayalandıktan sonra hamurdan avuç büyüklüğünde parçalar koparıp merdane yardımıyla yuvarlak bir biçimde açın.
- Kenarlarını kıvırarak şekil verin, tabanının ince olmasına özen gösterin.
- Yağlı kağıt serili fırın tepsisinin üzerine alın.
- Bir kabın içinde tahin, pekmez, 1 su bardağı şeker ve yarım su bardağı su ekleyip karıştırın.
- Hazırladığınız hamurun ortasına dökün.
- Kenarlarına yumurta sarısı sürün, 180 derecelik fırında her yeri pişene kadar yaklaşık 20 dakika kadar pişirin.
Afiyet olsun...
YORUMLAR