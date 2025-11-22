Habertürk
        Tahkim Kurulu, bahis cezası alan 67 hakemin itirazını reddetti! - Futbol Haberleri

        Tahkim Kurulu, bahis cezası alan 67 hakemin itirazını reddetti!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis oynadıkları gerekçesiyle 8 ila 12 ay hak mahrumiyeti cezası alan 67 hakemin itirazını reddetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 09:46 Güncelleme: 22.11.2025 - 09:46
        Tahkim'den 67 hakemin itirazına ret!
        TFF'den yapılan açıklamaya göre Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen 149 hakeme 8 ila 12 ay ceza verilmiş ve bu hakemlerden 67'si karara itiraz etmişti.

        Tahkim Kurulu, yapmış olduğu toplantıda itirazları değerlendirdi ve verilen kararları onadı.

        PFDK'den ceza alan 82 hakem ise haklarındaki kararlara itiraz etmedi. Böylece cezaları kesinleşen 149 hakemin kariyeri sona erdi.

        Öte yandan PFDK'ye sevk edilen hakemler Zorbay Küçük, Melih Kurt ve Mertcan Tubay'ın dosyalarının incelenmesine kurul (PFDK) tarafından devam ediliyor.

