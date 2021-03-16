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HaberlerGündem3. SayfaTAHLİYE EDİLDİ! Son dakika: Botoks sonrası ölümde flaş gelişme!
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Botoks sonrası ölümde flaş gelişme!

İstanbul'da, yaptırdığı botoksun ardından hayatını kaybeden Kübra Boyraz Solmazgül'ün (38) ölümüne ilişkin açılan davada, mahkeme heyeti sanık Öner Özsoyer'in yurt dışına çıkış yasağı şeklinde tahliyesine karar verirken, Erdal Doğruya'nın tutukluluk halinin devamına hükmetti ve eksikliklerin giderilmesi için mahkemeyi erteledi

TAHLİYE EDİLDİ! Son dakika: Botoks sonrası ölümde flaş gelişme!
Botoks sonrası ölümde flaş gelişme!
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DHA

İstanbul Beylikdüzü'ndeki bir rezidansta bulunan güzellik merkezinde kalçasına botoks yaptırdıktan sonra Kübra Boyraz Solmazgül'ün (38) ölümüne ilişkin açılan davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada ölen Kübra Solmazgül'ün annesi Aysel Solmazgül, iki kız kardeşi ve bahsi geçen güzellik merkezi müşterilerinden Nalan Küçükakyüz tanık olarak dinlendi.

2'Sİ TUTUKLU 4 SANIK YARGILANIYOR

DHA'da yer alan habere göre Büyükçekmece Adliyesi 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ve 2'si tutuklu 4 sanığın yargılandığı davaya tutuklu sanıklar Öner Özsoyeri, Erdal Doğruya ve tutuksuz sanık Ömer E. SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Tutuksuz sanık Bülent B. ve taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

"BENİ HASTANEYE GÖTÜRÜN DEDİM GÖTÜRMEDİLER"

Baba Ekrem Solmazgül, duruşmadaki ifadesinde olay yaşanmadan 3-4 gün öncesinde bulundukları eve taşındıklarını, kızının yaptırdığı işlem sonrasında annesini arayıp adresi sorduğunu anlattı. Kızını bir kadının eve getirip bıraktığını belirten baba Solmazgül, "Biz ne olduğunu sorduğumuzda kadın bize 'Tansiyonu düştü' dedi ve gitti. Kızımıza sorduğumuzda 'Ne tansiyonu, kalçama dolgu yaptılar, çok fenayım, beni hastaneye götürün dedim götürmediler' dedi.

"KIZIMI HASTANEYE EŞİM GÖTÜRDÜ"

Kızımı hastaneye eşim götürdü. Hastanedeyken karşı taraftakiler kızımın telefonundan arayıp durumunu sordular, biz kendilerine ne enjekte etmişlerse söylemelerini istedik ancak, bize "Hı,hı" diyerek cevap verdiler. Bana iğneyi doktor olmayan ancak doktorla beraber olan Melik isminde kişinin vurduğunu kızım söyledi. Sanıklardan şikayetçiyim" dedi.

"O GÜN MÜDAHALE ODASINDA BANA DA BOTOKS YAPILDI"

Bahsi geçen güzellik merkezi müşterilerinden Nalan Küçükakyüz, sanık Ömer E.'nin sanık Erdal Doğruya'yı kendilerine doktor olarak tanıttığını belirterek, "O gün müdahale odasında bana da botoks yapıldı. Botoksu Öner Bey ilacın karışımını ise Erdal Doğruya yaptı. Kübra Boyraz ile konuştuğumuzda Öner Bey'in elinin ağır olduğu, Erdal Bey'in elinin daha hafif olduğunu ve bundan sonraki işlemi ona yaptıracağını söyledi.

"HER İKİ ARKADAŞ KÜBRA'YA İŞLEM YAPTI"

Ölümün olduğu olay öncesinde benim kapı aralığından gördüğüm kadarıyla her iki arkadaş birlikte Kübra'ya işlem yapıyordu. Bana yapılan uygulamalar neticesinde baş ağrısı çekmeye başladım. Nöroloji doktoruna gittiğimde bana bilinmeyen sıvılar enjekte edildiğini ve bu yüzden başımın ağrıdığını söyledi. Ben de ilgili kişiler hakkında dava açacağım" diye konuştu.

"EVE GİT YAT DÜZELİR"

Kardeşi Nagihan Y. duruşmadaki ifadesinde ablasının sosyal medya üzerinden sanıklara ulaştığını ve Melih diye biriyle konuştuğunu anlattı. Ablasının sanığa, 'Benim başıma en kötü ne gelebilir' diye sorduğunu sanığın yüzde 98 su bazlı bir madde konulduğunu, bu maddenin tehlikesiz bir madde olduğunu, başına hiçbir şeyin gelmeyeceğini, en fazla toplanma olabileceğini, onu da gerekirse çıkartabileceklerini söyledi. Nagihan Y., "Ablam bana girdiği işlemleri anlatırdı. Operasyonları 2 kişi yapıyormuş. Bir kişi bir taraftan iğne vururken diğer kişiye de hangi taraftan, nerelere vuracağını işaretleyip anlatıyormuş. Ablam hastaneye kaldırıldıktan sonra kendisiyle telefonda konuştuğumda 'İğne yaparken çok bastırdılar, acıdı bağırdım ama durmadılar, işlemi yapmaya devam ettiler. Operasyondan sonra kalbim çok çarptı, midem bulandı hastaneye götürün dememe rağmen eve git yat düzelir diyerek beni eve getirdiler' dedi. Ablama enjekte edilen sıvı yağlı bir sıvıymış ve estetik operasyona uygun olmayan bir sıvıymış" diye konuştu.

"BENİ HASTANEYE KALDIRIN ÖLMEK İSTEMİYORUM"

Kübra Boyraz'ın bir diğer kardeşi Emine G. de tanık olarak dinlendi. Emine G., "Ablama 2 defa işlem yapılmış, 2'nci müdahaleden sonra ablam memnun kalmamış. Ben ablamla annem üzerinden telefonla görüştüm. Ablam 'beni hastaneye kaldırın ölmek istemiyorum' diyordu. Ablama sorduğumda 2 sanığın birlikte işlem yaptığını söyledi" dedi.

"KIZIM PERİŞAN HALDE EVE GETİRİLDİ"

Duruşmada 4'üncü tanık olarak dinlenen Kübra Boyraz'ın annesi Aysel Solmazgül, "Kızım akşam bir kadının kolunda perişan halde geldi. Dışarıya çıkarken bize görüşmem var demişti. O sırada başka şehirde olan kızım görüntülü aradı, Kübra ablası ile konuşurken dolgu yaptırmaya gittiğini duydum. Kızımı hemen hastaneye götürdüm, ölmeden önce kızım bana doktorların karı koca gibi olduğunu ikisinin kendisine işlem yaptığını söyledi" ifadelerini kullandı.

BİR SANIK İÇİN TAHLİYE

Mahkeme heyeti Öner Özsoyer'in yurt dışına çıkış yasağı şeklinde tahliyesine karar verirken Erdal Doğruya'nın tutukluluk halinin devamına hükmetti ve eksikliklerin giderilmesi için mahkemeyi erteledi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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