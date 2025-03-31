Takımdan ayrılacak mı? Juventus, Kenan Yıldız için kararını verdi!
Igor Tudor yönetiminde ilk maçında 3 puanı hanesine yazdıran Juventus, Kenan Yıldız'ın geleceği için kararını verdi. İtalyan ekibi, Avrupa devlerinin dikkatini çeken milli oyuncuyu takımda tutmak istiyor. İşte detaylar...
İtalya Serie A'da Igor Tudor dönemini galibiyetle açan Juventus'ta Kenan Yıldız'a Avrupa kulüplerinin ilgisi devam ediyor.
İtalyan ekibi Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız ile ilgili kararını verdi.
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, İtalyan ekibi, milli futbolcuya Premier Lig'den gelen ilgiye rağmen Kenan'ı satmaya sıcak bakmıyor. Milli futbolcunun da kararının bu yönde olduğu yazıldı.
İtalyan basınındaki haberde, "80-100 milyon euro arasında bir teklife hayır demek zor olsa da şu anda transfere onay verilmemesi düşünülüyor." ifadeleri kullanıldı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ
Juventus'un ekonomik olarak sorun yaşamaması için Şampiyonlar Ligi'ne katılmasının gerekliliği vurgulanırken, Torino temsilcisinin Devler Ligi bileti alması durumunda Kenan'ın takımda tutulabileceği kaydedildi.
HUIJSEN GERÇEĞİ
İtalyan ekibinin ayrıca geçen sezon gönderdiği Dean Huijsen'de yaptığı hatayı tekrarlamak istemediği kaydedildi. Juventus, 19 yaşındaki stoper Huijsen'i geçen yaz 15 milyon euro bedelle Bournemouth'a göndermişti. Sergilediği performansın ardından genç stoperin adı Real Madrid ve Chelsea ile anılıyor.