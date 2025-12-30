Takip: İstanbul filmi beyaz perdenin ardından, televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Serinin ikinci filmi özelliğini taşıyan Takip: İstanbul'un çekimleri, Balat, Kadıköy ve Haydarpaşa'da gerçekleşti. Liam Neeson ve Maggie Grace'in başrollerini üstlendiği film, 5 Ekim 2012 tarihinde gösterime girdi. Peki, " Takip: İstanbul filmi konusu nedir? Takip: İstanbul oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" İşte detaylar...

TAKİP:İSTANBUL KONUSU NEDİR?

Bir önceki filmde Liam Neeson'un canlandırdığı emekli CIA ajanı Bryan Mills, kızını kaçıran ve yine Mills tarafından öldürülen çete elemanı, aynı zamanda Arnavut mafya babasının oğludur. Tropojë'deki cenazesinde, Arnavut mafya babası ve terörist Murad Hoca (Rade Šerbedžija), oğlunun ve arkadaşlarının intikamını almaya yemin eder.

REKLAM

Adamlarıyla Paris'e gider. Marko'nun ölüm anında bulunan, ancak hiçbir bilgisi olmayan eski istihbarat ajanı Jean-Claude Pitrel'i sorgulayıp işkence eder. Daha sonra Pitrel'in dosyaları için yolsuz bir polis yetkilisine rüşvet verir ve oğlu Marko'nun ölümünden Pitrel'in eski dostu Bryan Mills'in sorumlu olduğunu ve İstanbul'da tatil yaptığını ortaya çıkarır.

Bu arada Bryan Mills, İstanbul'da zengin bir Arap şeyhinin üç günlük güvenlik işini yeni bitirmiştir ve eski karısı Lenore ve kızı Kim, onu İstanbul'a sürpriz ziyarete geldiğinde çok şaşırmıştır. Mills'in İstanbul'da olduğunu öğrenen mafya babası Murad Hoca adamlarıyla peşine düşer. Karısı kaçırılan Mills, kızının yardımıyla işin içinden çıkmaya çalışır.