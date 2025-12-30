Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Takip: İstanbul filmi konusu nedir? Takip: İstanbul oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

        Takip: İstanbul filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Takip: İstanbul filmi, 30 Aralık Salı akşamı televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Büyük bir kısmı İstanbul'da çekilen film, 2012 yılında vizyona girdi. Filmin senaryosu, Luc Besson, Robert Mark Kamen tarafından kaleme alınırken, yönetmen koltuğunda, Olivier Megaton oturmaktadır. Peki, "Takip: İstanbul filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" İşte Takip: İstanbul filmi konusu ve oyuncuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2025 - 18:36 Güncelleme: 30.12.2025 - 18:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Takip: İstanbul filmi konusu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Takip: İstanbul filmi beyaz perdenin ardından, televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Serinin ikinci filmi özelliğini taşıyan Takip: İstanbul'un çekimleri, Balat, Kadıköy ve Haydarpaşa'da gerçekleşti. Liam Neeson ve Maggie Grace'in başrollerini üstlendiği film, 5 Ekim 2012 tarihinde gösterime girdi. Peki, " Takip: İstanbul filmi konusu nedir? Takip: İstanbul oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" İşte detaylar...

        TAKİP:İSTANBUL KONUSU NEDİR?

        Bir önceki filmde Liam Neeson'un canlandırdığı emekli CIA ajanı Bryan Mills, kızını kaçıran ve yine Mills tarafından öldürülen çete elemanı, aynı zamanda Arnavut mafya babasının oğludur. Tropojë'deki cenazesinde, Arnavut mafya babası ve terörist Murad Hoca (Rade Šerbedžija), oğlunun ve arkadaşlarının intikamını almaya yemin eder.

        REKLAM

        Adamlarıyla Paris'e gider. Marko'nun ölüm anında bulunan, ancak hiçbir bilgisi olmayan eski istihbarat ajanı Jean-Claude Pitrel'i sorgulayıp işkence eder. Daha sonra Pitrel'in dosyaları için yolsuz bir polis yetkilisine rüşvet verir ve oğlu Marko'nun ölümünden Pitrel'in eski dostu Bryan Mills'in sorumlu olduğunu ve İstanbul'da tatil yaptığını ortaya çıkarır.

        Bu arada Bryan Mills, İstanbul'da zengin bir Arap şeyhinin üç günlük güvenlik işini yeni bitirmiştir ve eski karısı Lenore ve kızı Kim, onu İstanbul'a sürpriz ziyarete geldiğinde çok şaşırmıştır. Mills'in İstanbul'da olduğunu öğrenen mafya babası Murad Hoca adamlarıyla peşine düşer. Karısı kaçırılan Mills, kızının yardımıyla işin içinden çıkmaya çalışır.

        TAKİP:İSTANBUL OYUNCULARI KİMLER?

        Liam Neeson .... Bryan Mills

        Maggie Grace .... Kim Mills

        Famke Janssen .... Lenore "Lennie" Mills-St. John

        Rade Šerbedžija .... Murad Hoca

        Leland Orser .... Sam Gilroy

        Jon Gries .... Mark Casey

        D. B. Sweeney .... Bernie Harris

        Luke Grimes .... Jamie Conrad

        Olivier Rabourdin .... Jean-Claude Pitrel

        Kevork Malikyan .... Müfettiş Durmaz

        Luenell .... Kim'in Sürüş Eğitmeni

        İlkay Akdağlı .... Arnavut İstihbarat Görevlisi

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ayşegül Çoruhlu İle İyi Yaşam - 28 Aralık 2025 (Çocuk Cerrahisi Ve Ergenlikte Ciddi Durumlar)

        Çocuk cerrahisinin kapsadığı hastalıklar neler? Ergenlik döneminde hangi durumlar ciddiye alınmalı? Dr. Ayşegül Çoruhlu ile İyi Yaşam'a bu hafta Prof. Dr. Fatih Akbıyık ve Uzm. Dr. Özge Çelik Büyükceran konuk oluyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da yarın ve ertesi gün bu yollar kapalı
        İstanbul'da yarın ve ertesi gün bu yollar kapalı
        Baba serbest, tehdit eden öğrenci tutuklandı!
        Baba serbest, tehdit eden öğrenci tutuklandı!
        İstanbul Valiliği'nden 19 ilçe için kar uyarısı!
        İstanbul Valiliği'nden 19 ilçe için kar uyarısı!
        Silahla ağır yaralandı... Fenerbahçe tribün liderine kurşun yağmuru!
        Silahla ağır yaralandı... Fenerbahçe tribün liderine kurşun yağmuru!
        Casperlar çetesine iddianame!
        Casperlar çetesine iddianame!
        Kocasını 25 kez bıçaklayıp öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Kocasını 25 kez bıçaklayıp öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        En düşük emekli aylığı ne olacak?
        En düşük emekli aylığı ne olacak?
        G.Saray'da ilk hedef Ugarte!
        G.Saray'da ilk hedef Ugarte!
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        25 kişi zehirlenmişti... O restoran yıkıldı!
        25 kişi zehirlenmişti... O restoran yıkıldı!
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        Gümüşte 5 yılın en sert düşüşü
        Gümüşte 5 yılın en sert düşüşü
        Yılmaz Büyükerşen siyaseti bıraktı
        Yılmaz Büyükerşen siyaseti bıraktı
        Oğuz Aydın'a Rusya'dan talip çıktı!
        Oğuz Aydın'a Rusya'dan talip çıktı!
        Fenerbahçe'de forvete yeni adaylar!
        Fenerbahçe'de forvete yeni adaylar!
        Ünlü yönetmene silahlı saldırı
        Ünlü yönetmene silahlı saldırı
        Beyonce milyarder oldu
        Beyonce milyarder oldu
        Trump'tan Epstein açıklaması: "Arkadaşlarım zarar görecek"
        Trump'tan Epstein açıklaması: "Arkadaşlarım zarar görecek"
        'Rüya Gibi' geçti
        'Rüya Gibi' geçti