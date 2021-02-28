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Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

İzmir'in Konak ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, takla attı. Sürücü şans eseri kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu

Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı
İHA

Kaza saat 23.30 sıralarında Gürçeşme Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Ahmet Can T. (25) idaresindeki 35 TSV 33 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, cadde üzerinde seyir halinde olduğu sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Savrulan araç yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra takla atarak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirirken, kaza yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağladı. Araç sürücüsü şans eseri kazayı yara almadan atlatıp, araçtan kendi imkanları ile dışarı çıktı.

Meydana gelen kaza sonucu Ahmet Can T.'nin kullandığı hafif ticari araçta maddi hasar meydana gelirken, araç kurtarıcılar tarafından bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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