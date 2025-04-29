Taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 1500'ü geçti: Listede ünlü peynir markası da var

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor.

Numuneleri laboratuvar ortamında titizlikle inceleyerek satılan ürünlerin şartlara uygun olup olmadığını denetleniyor ve uygunsuz olanlar ifşa ediliyor.

Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yaptı.

Taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesinin 'Aynı Değeri Taşımayan Madde Eklenmesi' bölümünde 25 yeni hileli ürün eklenirken taklit ve tağşişin 'Temel Özelliği Etkileyen İçerik Eksikliği' bölümüne ise 53 yeni hileli ürün eklendi. 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesine ise 5 ürün daha eklendi. Böylelikle ürün sayısı genel toplam 1603'a yükseldi.

Yapılan denetimlerde bitkisel macunda ilaç, peynirde natamisin, yağ ve tatlı biberde boya, tek tırnaklı eti hile ifşa edildi. Aralarında Antalya'da denetime takılan ünlü EKİCİ marka (Temel Özelliği Etkileyen İçerik Eksikliği listesinde 19. sırada) tam yağlı sade eritme peynirde (üçgen peynir) yağ oranını düşük kullanması dikkat çekti.

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TAKLİT VEYA TAĞŞİŞ YAPILAN GIDALAR (Aynı Değeri Taşımayan Madde Eklenmesi):