İki yıl boyunca devam eden taksi-UBER krizi, geçtiğimiz günlerde UBER’in Türkiye’den çekilme kararını duyurmasıyla birlikte sona ermişti. UBER, Türkiye’de, özellikle de İstanbul’da artık XL araçlarını çalıştırmıyor. UBER uygulaması, sadece sarı taksilerde kullanılıyor. Peki UBER’in kavgaya-gürültüye, protestolara neden olan XL araçlarını çekmesi taksi piyasasına nasıl yansıdı? Bilindiği gibi UBER’in geçen yıl hızla büyümesiyle birlikte taksi plaka fiyatlarında sert bir düşüş yaşanmıştı. 2017 yılında UBER tartışması başlamadan önce 1 milyon 800 bin lira olan taksi plaka fiyatları, Mart 2018’de hızla inişe geçmiş, 1 milyon 200 bine kadar gerilemişti. Şimdi, UBER’in XL araçlarını Türkiye’den çekmesiyle birlikte, taksi piyasası yeniden hareketlendi.

OTOCENTER'DA FİYAT 1 MİLYON 600 BİN TL

Taksi piyasasının nabzının attığı yer olan OtoCenter’daki işletme sahiplerine taksi plaka fiyatlarını araştırdık… İşletmecilerden Gürsoy Atlı’nın verdiği bilgiye göre; Birkaç hafta gibi kısa bir sürede taksi plakalarında 400 bin TL’lik artış oldu. Plaka fiyatları henüz UBER krizi öncesindeki rakamlara çıkamasa da şu anda taksi plakaları 1 milyon 600 bin TL civarında. Bu rakam, dün itibariyle Otocenter’da gerçekleştirilen işlem. Otocenter’daki işletmeciler, plaka fiyatlarının hızla yükselmeye devam etmesini ve 2017 öncesine yükselmesini bekliyor…