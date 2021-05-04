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Görenler şok oldu! Taksici dehşeti!

İstanbul Esenler'de, dün akşam saatlerinde taksiciler arasında 'müşteri alma' kavgası çıktı. 5 taksicinin gözaltına alındığı kavga anı, cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayı görenler şok oldu

VANDALLIK! Son dakika: Bölgemizden müşteri alamazsın deyip dövdüler! - VİDEO HABER -
Görenler şok oldu! Taksici dehşeti!
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DHA

İstanbul Esenler'de, dün akşam saatlerinde Taşocağı Caddesi üzerinde insanı dehşete düşüren bir olay yaşandı. İddiaya göre, Esenler Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi önüne gelen bir taksici, yolcu almak istedi.

"BÖLGEMİZDEN MÜŞTERİ ALAMAZSIN"

DHA'da yer alan habere göre bu sırada hastane önünde bulunan diğer taksiciler, 'bölgemizden müşteri almazsın' diyerek tartışmaya başladı. Çıkan sözlü tartışma yerini kavgaya bıraktı.

TAKSİCİLERDEN VATANDAŞ KURTARDI

Tekme ve yumrukların hedefi olan taksiciyi, diğer taksicilerin arasından vatandaşlar kurtarırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

5 TAKSİCİ GÖZALTINA ALINDI

Esenler Asayiş Büro Amirliği Ekipleri, kavgaya karışan 5 taksiciyi gözaltına alarak ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

KAVGA ANI KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan kavga anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, bir kişinin etrafı sarılan kişiler tarafından dövüldüğü, yere düşen kişiye tekmelerin atıldığı, kavga eden kalabalık grubu vatandaşların ayırmaya çalıştığı görüldü.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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