İTEO Başkanı Aksu, yaptığı açıklamada, taksicilik mesleğini zan altında bırakanlara yönelik ceza-ödül yetkisinin İTEO'ya verilmesini istedi.

Nedensiz yere kısa mesafe için yolcu almayan ya da müşteriyle sorun yaşayan taksicilere yönelik yaptırımda bulunma yetkisinin kendilerine verilmesi gerektiğine vurgu yapan Aksu, "Bir taksi gerekçesiz olarak sizi almıyor ise bu aracın trafikten men edilmesi, yüklü miktarda bir ceza kesilmesi gerekiyor ki bu kişinin canı yansın ve bir daha bu yanlışı yapmasın. Esnaf odamıza bu yetkiyi versinler, 3 ay sonra İstanbul'da bir kişi taksiden şikayetçi olamaz." ifadelerine yer verdi.

Sektörle ilgili olumsuz algı oluştuğuna değinen Aksu, bu durumun İTEO'nun olduğu kadar Emniyet ve Büyükşehir Belediyesi'nin de sorunu olduğunu savundu.

"300 KİMLİĞİ, SİCİLİ BOZUK KİŞİ SÜREKLİ YER DEĞİŞTİREREK MESLEĞİMİZE ZARAR VERİYOR"

Her türlü olumsuz haberin sektörlerini de olumsuz etkilediğini aktaran Aksu, şöyle devam etti:

"Hırsız, yan kesici, dolandırıcı, almayan gibi nitelendirmelerle karşılaşır hale geldik. Yıllardır taksi sektörü bu kadar gündeme gelmiyordu. Etiler, Başakşehir, Pendik gibi birçok noktada taksilerle ilgili şikayet olmaz ama Mısır Çarşısı, Taksim Meydanı, Cevahir AVM'nin önü, Uzunçayır, Otogar gibi birkaç noktada çalışan 300 kimliği, sicili bozuk kişi sürekli yer değiştirerek mesleğimize zarar veriyor. Yalvarıyoruz, 'beraber temizleyelim' diyoruz ama maalesef bir adım atamıyoruz."

Sektörlerinin bir meslek tanımının olmadığına işaret eden Aksu, bu alanda meslek okulu kurulması ve bu okuldan mezun olanların taksici olması gerektiğini kaydetti.

Aksu, şu değerlendirmede bulundu:

"Standartlar açıklansın, diploma veya sertifika alamayan taksici olamasın. Ehliyeti olan belediyeden şoför kartı çıkarıp taksici olabiliyor. Bu kadar kolay olmamalı. Avrupa ülkelerini araştırdık, Milli Eğitim Bakanlığı'na, İçişleri Bakanlığı'na yalvarıyoruz ama hayata henüz geçiremedik. Ayrıca, sektörümüzde denetim mekanizması olmalı, ödüllendirme cezalandırma sistemi olmalı. Yerli ve milli teknolojilerle de tamamen entegre hale geldiğimizde, Büyükşehir Belediyesi de hak edişlerimizi verdiğinde hiç kimsenin sorunu kalmayacaktır."



"BİZE YETKİ VERİLSİN 3 AY SONRA İSTANBUL'DA BİR KİŞİ TAKSİDEN ŞİKAYETÇİ OLMAZ"



Bizim esnaf odamıza bu yetkiyi versinler; 3 ay sonra İstanbul’da bir kişi taksiden şikayetçi olamaz. Biz oda olarak, yargısız infaz olmamak şartıyla, onları otoparka bağlayalım. Yatsınlar belli süre, canları acısın, o yanlışı yapamazlar.” dedi.



"UBER TAKSİLERİN PLAKA DEĞERİNİ DÜŞÜRDÜ"

Uber konusuna da değinen Aksu, 1,85 milyon TL olan ticari taksi plakalarının Uber'le birlikte 1,35 milyon TL'ye gerilediğini bildirdi.

Başkan Aksu, "Hodri meydan. Onlar da bizim gibi devlete plaka bedelini ödesinler, sonra istedikleri lüks hizmeti versinler. Ancak, burada şoförlerin böyle bir ekonomisi yok. Plakayı biz satalım veya belediye satsın, bütün yetki onlarda. Öte yandan, lüks taşımacılıkla ilgili bir talep var ise bunu biz de karşılarız. Şu an Vito tarzı siyah lüks taksi adedimiz 100'e ulaştı, Turkuvaz taksi dediğimiz üst segment araç adedimiz de 350'yi geçti."

"TAKSİCİ ESNAFI 20 AYDIR ZAM ALMIYOR"

Taksicilerin 20 aydır tarifeye zam beklediği bilgisini paylaşan İTEO Başkanı Eyüp Aksu, “Geçen sene 4,20 TL olan benzin şimdi 6 TL’yi aşmış durumda. Balatanın maliyeti ikiye katlandı. Ama biz halen aynı maliyetle çalışıyoruz. Bu anlamda sektör olarak gerçekten fiyat baskısı yaşıyoruz.” dedi. 1990 yılında babası taksi plakası ihalesine Ankara’da bir arsasını, Kurtköy’de bugünkü havalimanı bölgesinde arsasını, Yenibosna’da bir dairesini satarak girdiğine dikkat çeken Başkan Aksu, “Her gördüğünüz taksi sahibi bu plakayı devletten satın aldı. Babamın o dönemde koyduğu sermaye ile şu an 5 taksi plakası alabiliyor. Yani taksi plakalarının değeri 28 yılda beşte birine düştü” diyerek, bu bakış açısı ile taksi plakası sahiplerinin sermaye anlamında da çok ciddi zararda olduğunun altını çizdi.



"GÜNDE 1,5 MİLYON YOLCU TAŞIYORUZ"

Başkan Aksu, en son 1990’da ihale yapıldığını taksi plakası adedinin bu ihale sonrası 17.395’e çıktığını, o günden bugüne taksi sayısının sabit olduğunu hatırlatarak, “29 senedir taksi sayısında hiç artış yok. Taksilerde biri plaka sahibi iki de şoför olmak üzere 3 kişi çalışıyor. Yaklaşık 53 bin kişiyiz, aileleriyle yaklaşık 200 bin kişiyiz. Burada günde 40 yolcu taşıyoruz. Günde ortalama 1,5 milyon kişi taşıyoruz.” dedi.

"GÜLBEN ERGEN EFSANESİ DOĞRU DEĞİL"

Yasalara göre her gerçek kişinin sadece bir taksi plakası alabileceğini kaydeden Aksu, “Bülent Ersoy, Gülben Ergen gibi ünlülerin, futbolcuların onlarca taksisi var efsanelerini haber olarak arada görüyoruz ama doğru değil. Ünlülere kayıtlı bir plaka kaydı İstanbul’da yok. Bir ticari taksiyi bir kişi veya on kişi ortaklaşa alabilir ama bir kişi ikinci taksiyi alamaz. Kanun burada çok net.” açıklamasında bulundu.