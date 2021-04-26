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Açılışa günler kaldı! Taksim'de yapılan camide son aşama

Taksim'de yapılan camide açılışa günler kaldı. Çalışmada da son aşamaya gelindi. Ramazan ayının son Cuma günü açılması planlanan caminin deve tüyü rengi halıları serilmeye başlandı. Halıların serilmesi de görüntülendi

Taksim'de yapılan camide son aşama - Haberler
Taksim'de yapılan camide son aşama
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DHA

Taksim Meydanı'nda yapımına 4 yıl önce başlanan caminin halıları seriliyor. Rulolar halinde camiye getirilen 3500 metrekare halı, cumartesi günü itibariyle serilmeye başlandı.

DHA'nın haberine göre 8 kişilik ekip, 3 vardiya halinde halıları seriyor. Üst katta serme işlemi biterken, alt kattaki serme işleminin de bugün tamamlanması bekleniyor.

Yüzde 100 yün olan halılar, Manisa'da dokunduktan sonra İstanbul'a getirildi. Deve tüyü rengi halıları serme çalışmaları da görüntülendi.

TEMELİ 2017'DE ATILDI

Taksim'deki cami 2 bin 482 metrekare arsa ve 16 bin 220 metrekare inşaat alanına sahip. Mimarlar Şefik Birkiye ile Selim Dalaman imzasını taşıyan caminin temeli 17 Şubat 2017'de atıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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