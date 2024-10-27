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        Haberler Gündem Güncel Taksim-Kabataş füniküler hattı bakım nedeniyle kapatıldı | Son dakika haberleri

        Taksim-Kabataş füniküler hattı bakım nedeniyle kapatıldı

        Taksim-Kabataş füniküler hattı, bakım çalışması nedeniyle bugün saat 15.00'e kadar kapatıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2024 - 10:34 Güncelleme: 27.10.2024 - 11:02
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        Taksim-Kabataş hattı kapatıldı
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        Metro İstanbul, Taksim-Kabataş füniküler hattının bakım çalışması nedeniyle bugün saat 15.00'e kadar kapalı olacağını duyurdu.

        Açıklamada, "F1 Taksim-Kabataş füniküler hattı, bakım faaliyetleri nedeniyle bugün 06.00-15.00 saatleri arasında işletmeye kapalı olacaktır. Belirtilen saatler arasında Taksim AKM ve Kabataş Transfer Merkezi önünden hareket edecek ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verilecektir." ifadelerine yer verildi.

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        #Taksim-Kabataş
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