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        Haberler Magazin Taksim Meydanı, 100'üncü yıl kutlamalarına hazırlanıyor

        Taksim Meydanı, 100'üncü yıl kutlamalarına hazırlanıyor

        Taksim Meydanı, Cumhuriyetin 100'üncü yılının kutlanacağı 29 Ekim 2023'teki törenler için hazırlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2023 - 09:57 Güncelleme: 25.10.2023 - 09:57
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        29 Ekim 2023 Pazar günü Cumhuriyetin 100'üncü yılı tüm yurtta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ve dış temsilciliklerde kutlanacak.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Bu özel günde Cumhuriyet Bayramı törenlerinin düzenleneceği ana merkezlerden biri Cumhuriyet Anıtı'nın olduğu Taksim Meydanı olacak. Meydan, bayrak ve Atatürk posterleriyle donatıldı.

        Taksim Meydanı, Cumhuriyet Bayramı törenleri için hazırlanıyor. Meydanın bir tarafına dev bir platform diğer tarafına 'Maziden Atiye Türkiye Yüzyılı Gösterim Alanı' kuruluyor.

        İstiklâl Caddesi'nin girişine ise zafer takı kurulurken Cumhuriyet Anıtı'nın çevresi temizleniyor. Meydana aynı zamanda 100'üncü yıl hatıra platformu da yerleştirildi.

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        #cumhuriyet bayramı
        #29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
        #Cumhuriyet
        #Atatürk
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