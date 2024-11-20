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        Haberler Gündem Çevre Talas'ta bitkisel atık yağ duyarlılığına ödül | Son dakika haberleri

        Talas Belediyesi'nden bitkisel atık yağ duyarlılığına ödül

        Kayseri'nin Talas Belediyesi tarafından başlatılan "Bitkisel Atık Yağ Toplama Kampanyası"nda en fazla yağ toplayan işletmeler ödüllendirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 18:50 Güncelleme: 20.11.2024 - 18:50
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        Talas'ta bitkisel atık yağ duyarlılığına ödül
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        Kayseri'nin Talas Belediyesi tarafından başlatılan "Bitkisel Atık Yağ Toplama Kampanyası"nda en fazla yağ toplayan işletmeler için ödül töreni gerçekleştirildi.

        Bir işletmede düzenlenen programa Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve iş yeri sahipleri katıldı. Belediye tarafından yapılan çalışmaları anlatan Yalçın, geri dönüşüm ve sıfır atık konularına önem verdiklerini belirtti.

        Kısa süre önce su kaynaklarının korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla mutfaklarda oluşan atık yağlar için "Bitkisel Atık Yağ Toplama Kampanyası" başlattıklarını anımsatan Yalçın, "Kampanya dahilinde binalara ve işletmelere bitkisel atık yağ toplama bidonları dağıttık. Şimdi ise kampanya kapsamında en çok atık yağ toplayan işletmelerimizi ödüllendiriyoruz" dedi.

        Konuşmanın ardından Talas'ta en çok bitkisel atık yağ toplayan 7 işletmeye takdir belgesi, temizlik malzemeleri ve fotokopi kağıdı hediye edildi. Programda ayrıca 7 işletmeye "Çevre Dostu İşletme" etiketi verildi.

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