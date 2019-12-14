Taliban militanları, Afgan ordusunu 'içeriden vurdu'

Afganistan'daki Taliban militanları, Gazne vilayetindeki bir ordu üssüne saldırı düzenledi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, üsse sızan militanların güvenlik güçlerine ateş açtığı ve en az 9 askeri öldürdüğü belirtildi.
Saldırıyı üstlenen Taliban ölü sayısının 32 olduğunu iddia etti.
İçişleri Bakanlığı, olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü kaydetti.
Afganistan'ın yarısında fazla bir bölümünde kontrolü elinde bulunduran Taliban militanları, son birkaç yılda güvenlik güçlerine benzer yöntemlerle saldırılar düzenlemişti.
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