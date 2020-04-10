Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giydiği iki sezonda taraftarın gönlünde taht kuran Anderson Talisca, siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırmaya devam ediyor.

Son günlerde hesabında sık sık Beşiktaş temalı paylaşımlarda bulunan Talisca, bir taraftarın ''Geliyor gönlümün efendisi'' notuyla paylaştığı gönderiyi kendi hesabında yayınladı. Anderson Talisca'nın bu paylaşımı sosyal medyada Beşiktaş taraftarları tarafından kısa sürede ilgi gördü. Taraftarlar, "Geri dön" çağrılarını yinelerken bu konudaki yeni gelişmeler merakla bekleniyor.