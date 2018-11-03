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Tall Girl dizisi için 1.80 boyunda genç kız oyuncu aranıyor!

Netflix dizisi Tall Girl henüz 16 yaşında ama hayli uzun bir genç kızın bedeni ve dünyayla nasıl başa çıkmayı öğrendiğini eğlenceli bir dille anlatacak. Peki başrolde kim var? İşte o henüz belli değil! Belki de siz olabilirsiniz… Çünkü yapımcılar hala Tall Girl’ün başrol oyuncusunu arıyor

03.11.2018 - 17:18 | Güncelleme:

Ergenlik dönemi, lise yılları zordur. Ama bir de 1.80 boyunda bir genç kızsanız her şey daha da zorlaşır. Netflix’in 2019 listesinde yer alan orijinal canlı aksiyon komedisi Tall Girl de henüz 16 yaşında ama hayli uzun bir genç kızın bedeni ve dünyayla nasıl başa çıkmayı öğrendiğini eğlenceli bir dille anlatacak.

Grey’s Anatomy dizisinde de imzası olan Nzingha Stewart’ın yönettiği, senaryosunu ise Sam Wolfson’ın yazdığı komedi filmi, Netflix’in yapım şirketi Wonderland ile dördüncü iş birliği. Wonderland’den McG, Mary Viola ve Corey Marsh yapımcılığını üstlendiği Tall Girl’in cast direktörü Barbara McCarthy.

Peki başrolde kim var? İşte o henüz belli değil! Belki de siz olabilirsiniz…Çünkü yapımcılar hala Tall Girl’ün başrol oyuncusunu arıyor. Netflix’in yeni yıldızı olmak isteyen 13 ila 21 yaş arasındaki, boyu en az 1.80 boyundaki genç kızlar başvurabilir.

 “Netflix olarak gençlerin kendilerini bulabilecekleri, ilham alabilecekleri yapımlara yer vermeyi önemsiyoruz.Tall Girl’in de en çok beğendiğimiz tarafı, izleyenlere farklılıklarımızı gülerek kabullenmeyi göstermesi” diyen Melissa Cobb Netflix Çocuk ve Aile Başkan Yardımcısı sözlerini şöyle sürdürdü. “Tüm dünyada yeni başrol oyuncumuzu arıyoruz. Seçilecek genç kız kendi deneyimlerini aktararak filme katkıda bulanabilecek.”

Seçmelere katılmak isteyenler www.tallgirlcasting.com adresini ziyaret edip 5 Kasım 2018 ile 21 Kasım 2018 tarihleri arasında başvurularını yapmalı. Çekimler Ocak 2019’da başlayacak.

TALL GIRL HAKKINDA

2019’da yayınlanacak Netflix orijinal komedi filmi Tall Girl, okulun en uzunu olduğu için kendini bedeninde hiç rahat hissetmeyen bir genç kızın hikayesi. Ancak işler Jodi’nin kendi gibi uzun misafir öğrenci Stig’e aşık olmasıyla değişiyor. Jodi insızın kendini bir aşk üçgeninin ortasına buluveriyor.

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