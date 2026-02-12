Talât Sait Halman Çeviri Ödülü Elif Ersavcı'nın oldu
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Türkiye’nin ilk Kültür Bakanı ve eski İKSV Mütevelliler Kurulu Başkanı Talât Sait Halman anısına başlatılan Talât Sait Halman Çeviri Ödülü’nün 2025 yılı sahibi Elif Ersavcı oldu.
Ersavcı, Rachel Cusk’ın Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan Resmigeçit romanını İngilizceden Türkçeye çevirisiyle, 2025 Talât Sait Halman Çeviri Ödülü’ne layık görüldü.
Ersavcı’ya ödülü 11 Şubat Çarşamba akşamı Salon İKSV’de düzenlenen bir törende İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı tarafından sunuldu. Seçici kurul üyelerinin yanı sıra edebiyat dünyasından isimlerin de katıldığı törende, Talât Sait Halman Çeviri Ödülü Seçici Kurul Başkanı Ayşe Sarısayın da bir konuşma yaptı.
Törenin ardından ödülü kazanan Resmigeçit kitabının çevirmeni Elif Ersavcı ve editörü Darmin Hadzibegovic, seçici kurul üyelerinden Begüm Kovulmaz’ın moderatörlüğünde, kitap üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi.
İKSV, 2015 yılında Talât Sait Halman anısına başlattığı bu ödülle, Türkiye’deki nitelikli edebiyat çevirilerini desteklemeyi amaçlıyor. Başkanlığını yazar ve çevirmen Ayşe Sarısayın’ın yaptığı Talât Sait Halman Çeviri Ödülü Seçici Kurulu; editör ve çevirmenler Emrah İmre ve Begüm Kovulmaz ile öğretim üyesi ve çevirmenler Lale Özcan ve Ayşe Ece’den oluşuyor. 2015-25 yılları arasında seçici kurulda başkan olarak görev yapan Doğan Hızlan da onursal başkan olarak çalışmalara destek veriyor.
İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, törende yaptığı konuşmada “İstanbul Kültür Sanat Vakfı olarak, düzenlediğimiz etkinliklerin yanı sıra farklı disiplinlerde yaratıcı alanda çalışanları destekleyen, kültürel yaşamı zenginleştiren programlar yürütüyoruz. Bugün on birinci kez sunacağımız Talât Sait Halman Çeviri Ödülü de vakfımızın bu yöndeki çabalarının önemli bir parçası. Bu ödülle hem Talât Sait Halman'ın anısını yaşatıyor hem de dünya edebiyatından yapıtların Türkçeye nitelikli çevirilerle kazandırılmasını teşvik ediyoruz. Yetenekleri ve özgün yaklaşımlarıyla edebiyat birikimimize katkıda bulunan, diller arasında köprüler kuran başarılı çevirmenleri destekleyebildiğimiz için mutluluk duyuyoruz,” dedi.
Talât Sait Halman Çeviri Ödülü’nün Seçici Kurul Başkanı Ayşe Sarısayın, Elif Ersavcı’ya verilen ödülün gerekçesini; “Elif Ersavcı, sınıflandırılmayı reddeden radikal özkurmaca anlatılarıyla çağdaş edebiyata yeni bir yön veren İngiliz yazar Rachel Cusk’ın modern dünyada yaratıcılık, ifade biçimi olarak sanat, ebeveynlik, ölüm ve toplumsal cinsiyetin baskısı altında kadınlık deneyimi gibi meseleleri keskin bir dürüstlükle ele alan 2024 tarihli son romanı Resmigeçit’i çevirirken, çağdaş kurguda önemli bir yenilikçinin kalıplara sığmayan sesini özenle işleyerek Türkçeyle buluşturmuştur. Temel derdinin dil ve biçem olduğunu unutturmayan bu özgün metni yetkinlikle çözümleyen Ersavcı, yazarın mesafeli bir gerçekçilikle mahrem sorgulamalara girişen bakışını incelikli bir hâkimiyetle takip etmiş, romanın kurmaca, düzyazı, şiir ve deneme arasında gidip gelen geçişken dilini yazarın biçemsel cesaretini ve felsefi derinliğini de koruyarak ustalıkla aktarmıştır,” olarak paylaştı.
Çevirmen Elif Ersavcı ise; “İKSV’ye, seçici kurul üyelerine ve bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bu sene çeviri hayatımın yirmi beşinci senesi, özellikle bu sene böyle bir nişan almak beni gerçekten mutlu etti,” diye konuştu.
Elif Ersavcı hakkında
Elif Ersavcı, 1982'de Ankara'da doğdu. Boğaziçi Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık bölümünden mezun oldu. J.G. Ballard, John Steinbeck, Terry Eagleton,Toni Morrison, Neil Gaiman, J.M. Coetzee, Ray Bradbury, Adam Phillips, Elizabeth Strout ve Rachel Cusk, eserlerini Türkçeye çevirdiği yazarlar arasında.
Bugüne kadar Talât Sait Halman Çeviri Ödülü’nü kazanan çevirmenler
Siren İdemen, 2015’te, Georges Perec’in Fransızca aslından çevirdiği eseri Karanlık Dükkân: 124 Rüya ile;
Ahmet Arpad, 2016’da, Anna Seghers’in Almanca aslından çevirdiği eseri Transit ile;
Fuat Sevimay, 2017’de, James Joyce’un İngilizce aslından çevirdiği eseri Finnegan Uyanması ile;
Ülker İnce, 2018’de, Alberto Manguel’in İngilizce aslından çevirdiği eseri Dönüş ile;
Gökhan Sarı (Jüri Özel Ödülü), 2018’de, Mark Z. Danielewski’nin İngilizce aslından çevirdiği eseri Yapraklar Evi ile;
Ebru Erbaş, 2019’da, Mathias Enard’ın Fransızca aslından çevirdiği eseri Pusula ile;
Kamil Kayhan Yükseler, 2019’da, Leonid Nikolayevic Andreyev’in Rusça aslından çevirdiği eseri Kızıl Kahkaha ile;
Erdem Kurtuldu, 2020’de, Yan Lianke’nin Çince aslından çevirdiği eseri Günler Aylar Yıllar ile;
Süleyman Doğru, 2021’de, Mario Vargas Llosa'nın İspanyolca aslından çevirdiği eseri Dünya Sonu Savaşı ile;
Zafer Ceylan, 2022’de, Taleb Alrefai'nin Arapça aslından çevirdiği eseri Kaptan ile;
Regaip Minareci, 2023’te, Jenny Erpenbeck’in Almanca aslından çevirdiği eseri Kairos. ile;
Ali Volkan Erdemir, 2024’te, Kenzaburo Oe’nin Can Yayınları’ndan çıkan Suda Ölüm romanını Japoncadan Türkçeye çevirisiyle Talât Sait Halman Çeviri Ödülü’nü daha önce kazanan isimler oldu.
Talât Sait Halman hakkında
1931 yılında İstanbul’da doğan Talât Sait Halman, 1951’de Robert Koleji’ni bitirdikten sonra, yüksek lisansını 1954 yılında Columbia Üniversitesi’nde tamamladı. Otuz yıl ABD’de Columbia, Princeton, Pennsylvania Üniversiteleri’nde öğretim üyeliği yaptı. 10 yıl boyunca New York Üniversitesi’nde profesör ve Yakın Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı olarak çalıştı. 1998 yılında Bilkent Üniversitesi’nde Türk Edebiyatı Bölümü’nü ve Merkezi’ni kurdu ve yönetti. Bilkent Üniversitesi’nde, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Dekanı olarak görev yaptı. Türkiye’nin ilk Kültür Bakanı ve ilk Kültür İşleri Büyükelçisi olan Halman, Birleşmiş Milletler’de baş delege yardımcılığı ve ABD PEN Derneği yönetim kurulu üyeliği görevlerini yürüttü. Dört yıl boyunca UNESCO yönetim kurulu üyeliği yaptı. 2003 yılından itibaren UNICEF Türkiye Milli Komitesi’nin başkanlığını ve 2008 yılında itibaren İKSV Mütevelliler Kurulu başkanlığını, 5 Aralık 2014’teki vefatına dek sürdürdü. Türkçe ve İngilizce telif ve çeviri 75 kitap ile 3000’i aşkın makale, inceleme ve deneme, 5000’in üzerinde şiir çevirisi yayımlayan Halman’ın, klasik ve modern Türk edebiyatının başlıca eserlerinden örneklerin yer aldığı 30 civarında İngilizce kitabı bulunuyor. Aldığı ödüller arasında Boğaziçi ve Ankara Üniversiteleri’nden onursal doktora, UNESCO Madalyası, Columbia Üniversitesi "Thornton Wilder" Çeviri Armağanı, “ABD’deki En Başarılı Türk Üniversite Öğretim Üyesi Armağanı”, TÜBA’nın ve T.C. Dışişleri Bakanlığı’nın Üstün Hizmet Ödülü bulunuyor. Halman ayrıca, Kraliçe Elizabeth tarafından verilen “Sir” unvanı karşılığı olan “Knight Grand Cross, G.B.E. The Most Excellent Order of the British Empire” payesi sahibiydi.