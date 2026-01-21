Habertürk
        Haberler Kültür-Sanat Talât Sait Halman Çeviri Ödülü Elif Ersavcı'ya verildi

        Talât Sait Halman Çeviri Ödülü Elif Ersavcı'ya verildi

        İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Talât Sait Halman anısına verilen Talât Sait Halman Çeviri Ödülü'nü bu yıl Elif Ersavcı kazandı

        Giriş: 21.01.2026 - 15:30 Güncelleme: 21.01.2026 - 15:30
        Talât Sait Halman Çeviri Ödülü Elif Ersavcı'ya verildi
        İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Talât Sait Halman anısına, nitelikli edebiyat çevirilerini desteklemek amacıyla verilen Talât Sait Halman Çeviri Ödülü'nün 2025 yılı sahibi çevirmen Elif Ersavcı oldu.

        Seçici Kurul değerlendirmeleri sonucunda ödülün, Rachel Cusk'ın Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkan Resmigeçit romanını İngilizceden Türkçeye çeviren Elif Ersavcı'ya sunulmasına karar verdi. Ödül, 16 Şubat'ta Salon İKSV'de yapılacak bir törenle takdim edilecek.

        Talât Sait Halman
        Talât Sait Halman

        Talât Sait Halman Çeviri Ödülü Seçici Kurulu; Elif Ersavcı'ya verilen ödülün gerekçesini; "Elif Ersavcı, sınıflandırılmayı reddeden radikal özkurmaca anlatılarıyla çağdaş edebiyata yeni bir yön veren İngiliz yazar Rachel Cusk'ın modern dünyada yaratıcılık, ifade biçimi olarak sanat, ebeveynlik, ölüm ve toplumsal cinsiyetin baskısı altında kadınlık deneyimi gibi meseleleri keskin bir dürüstlükle ele alan 2024 tarihli son romanı Resmigeçit'i çevirirken, çağdaş kurguda önemli bir yenilikçinin kalıplara sığmayan sesini özenle işleyerek Türkçeyle buluşturmuştur. Temel derdinin dil ve biçem olduğunu unutturmayan bu özgün metni yetkinlikle çözümleyen Ersavcı, yazarın mesafeli bir gerçekçilikle mahrem sorgulamalara girişen bakışını incelikli bir hâkimiyetle takip etmiş, romanın kurmaca, düzyazı, şiir ve deneme arasında gidip gelen geçişken dilini yazarın biçemsel cesaretini ve felsefi derinliğini de koruyarak ustalıkla aktarmıştır" sözleriyle açıkladı.

        Onursal Başkanlığını yazar Doğan Hızlan'ın, Başkanlığını yazar ve çevirmen Ayşe Sarısayın'ın yaptığı Talât Sait Halman Çeviri Ödülü Seçici Kurulu; editör ve çevirmenler Emrah İmre ve Begüm Kovulmaz ile öğretim üyesi ve çevirmenler Lale Özcan ve Ayşe Ece'den oluşuyor.

        Elif Ersavcı, 1982'de Ankara'da doğdu. Boğaziçi Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldu. J. G. Ballard, John Steinbeck, Terry Eagleton, Toni Morrison, Neil Gaiman, J. M. Coetzee, Ray Bradbury, Adam Phillips, Elizabeth Strout ve Rachel Cusk, eserlerini Türkçeye çevirdiği yazarlar arasında yer alıyor.

