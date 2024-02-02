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        Haberler Kültür-Sanat Edebiyat Talât Sait Halman Çeviri Ödülü Regaip Minareci’nin oldu

        Talât Sait Halman Çeviri Ödülü Regaip Minareci’nin oldu

        İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından verilen Talât Sait Halman Çeviri Ödülü Jenny Erpenbeck'in Can Yayınları'ndan çıkan 'Kairos.' romanını Almancadan çeviren Regaip Minareci'nin oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2024 - 15:16 Güncelleme: 02.02.2024 - 15:16
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        Çeviri Ödülü Regaip Minareci'nin oldu
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        İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Talât Sait Halman anısına, nitelikli edebiyat çevirilerini desteklemek amacıyla başlatılan Talât Sait Halman Çeviri Ödülü 2023 yılı sahibi çevirmen Regaip Minareci oldu. Seçici Kurul değerlendirmeleri sonucunda, 40 bin TL tutarındaki para ödülünün, Jenny Erpenbeck’in Can Yayınları’ndan çıkan Kairos. romanını Almancadan çeviren Regaip Minareci’ye verilmesine karar verildi.

        Talât Sait Halman Çeviri Ödülü Seçici Kurulu; Regaip Minareci’ye verilen ödülün gerekçesini; “Çevirmen Regaip Minareci, Kairos. romanında yazarın üslubuna tümüyle sadık kalarak yetkin bir çeviri ortaya çıkarmıştır. Yer yer kesintili, kopuk cümleler, zaman sıçramaları başarıyla aktarılmış, argo sözcükler hiçbir anlam kaybı olmadan Türkçeleştirilmiştir. Gerekli gördüğü yerlere eklediği kapsamlı dipnotlar ise metnin farklı katmanlarına ulaşılarak daha iyi anlaşılmasına büyük katkı sağlamaktadır. Deneyimli çevirmen Regaip Minareci’nin özenli çalışmasıyla romanın çarpıcı ve deneysel yapısının Türkçeye çok iyi aktarıldığı görüşündeyiz,” sözleriyle açıkladı.

        Başkanlığını yazar Doğan Hızlan’ın üstlendiği Talât Sait Halman Çeviri Ödülü Seçici Kurulu; yazar, çevirmen ve eleştirmen Sevin Okyay; yazar ve çevirmen Ayşe Sarısayın; yazar ve çevirmen Yiğit Bener ile yazar ve çevirmen Kaya Genç’ten oluşuyor.

        Regaip Minareci hakkında

        Regaip Minareci, 1955 yılında İstanbul’da doğdu. Münih’te tamamladığı ortaöğrenimin ardından Münih Teknik Üniversitesi’nde elektronik mühendisliği okudu. 1977 yılında Hürriyet grubunda çevirmen olarak çalışma hayatına atıldı. Çeşitli yayın kuruluşlarında editör, yazı işleri müdürü, yayın yönetmeni ve yayın koordinatörü olarak uzun yıllar idari görevlerde bulundu. Çok sayıda klasik ve çağdaş eseri Almancadan dilimize kazandıran Regaip Minareci, Avusturya Edebi Çeviri Devlet Ödülü sahibidir.

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