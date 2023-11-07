Tam bir lezzet bombası! Krokan bush tarifi nedir, nasıl yapılır?

Tam bir lezzet bombası! Krokan bush tarifi nedir, nasıl yapılır?

TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışması MasterChef'te yapılan krokan bush tarifi gündem oldu. Konuyla ilgili araştırılan: "krokan bush nasıl yapılır, malzemeleri ne?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz. İşte nefis Fransız tatlısı krokan bush tarifi...

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KROKAN BUSH NASIL YAPILIR?

Şu hamuru için tencerede su, tereyağı, tuz ve şeker kaynatılır. Kaynayan suya un ilave edilir ve kavurulur.

Daha sonra dinlendirilmeye alınır. Ilık hale geldiğinde yumurtalar eklenir ve bir yandan çırpılır.

Kıvama gelen hamur sıkma kabına alınır ve yağlı kağıt üzerinde eşit büyüklüklere getirilerek şekil verilir.

Daha sonra fırında 35 dakika boyunca 190 derecede pişirilir. Bir yandan krema için hazırlıklara başlanır.

Nişasta, un, yumurta sarısı, şeker ve süt karıştırılarak tencereye alınır. Karıştırılarak kıvam alınması sağlanır. Kıvamı yakaladıktan sonra içerisine tereyağı eklenir ve soğumaya bırakılır.

Karamel sos için şeker ve su ocağa alınır ve renk alana kadar pişirilir.

En son şu hamurlarının altına delik açılır ve krema içine sıkılır. Daha sonra üzerine sıcak karamel sosu ilave edilir ve servis edilir.