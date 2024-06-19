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        Haberler Gündem Güncel Tam facia! Serinlemek isteyen 3 kardeş boğuldu - Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        Tam facia! Serinlemek isteyen 3 kardeş boğuldu

        Başkentte tam bir facia yaşandı. Kentin Kızılcahamam ilçesinde serinlemek için dereye giren 3 kardeş boğuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 17:19 Güncelleme: 19.06.2024 - 17:19
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        Tam facia! Serinlemek isteyen 3 kardeş boğuldu
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        Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, serinlemek için dereye giren 3 kardeş boğuldu.

        AA'da yer alan habere göre piknik için Pazar Mahallesi'ne giden Suriye uyruklu kardeşler Muhammed, Ali ve Ahmet Erzinga serinlemek amacıyla Kurtboğaz Barajı'na bağlanan Pazar Deresi'ne girdi.

        CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

        Kardeşler bir süre sonra suda kayboldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleriyle AFAD'ın dalgıçları sevk edildi.

        Dalgıçlar derede yaptığı aramada 3 kardeşin cesedine ulaştı. Kardeşlerin cansız bedenleri otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

        Fotoğraflar: İHA

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