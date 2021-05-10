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Tam kapanma ne zaman bitecek? Sokağa çıkma yasağı 19 Mayıs'a uzayacak mı?

Sokağa çıkma yasağı 19 Mayıs'a uzayacak mı? Tam kapanma hangi gün sona erecek? Ramazan Bayramı'nın yaklaşmayla birlikte en çok merak edilip araştırılanlar arasında bu soruların cevabı yer alıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle birlikte detaylar belli oldu. Peki, tam kapanma sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte merak edilip araştırılan detaylar...

Tam kapanma ne zaman bitecek? Sokağa çıkma yasağı 19 Mayıs'a uzayacak mı?

Tam kapanma ne zaman bitecek? Sokağa çıkma yasağı uzayacak mı? Tam kapanma sürecinde 10 gün geride kaldı. Peki, sokağa çıkma yasağı 19 Mayıs'a uzatılacak mı? Merak edenler için detayları haberimizde derledik. Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte detaylar...

TAM KAPANMA NE ZAMAN BİTECEK?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 26 Nisan 2021 tarihli genelgeye göre, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda; halihazırda uygulanmakta olan kısmi kapanma tedbirlerine yeni önlemler eklenerek tam kapanma dönemine geçilecek.

Tam kapanma kararları kapsamında hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’te bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

TAM KAPANMA KAÇ GÜN SÜRECEK?

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 17 gün boyunca üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla Ek’te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması amacıyla muafiyet kapsamında bulunan iş yerleri dışında tüm ticari işletme, iş yeri ve/veya ofisler kapalı olacak olup uzaktan çalışma haricinde yüz yüze hizmet verilmeyecek.

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