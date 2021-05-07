Tam kapanma ne zaman bitecek? Soruları merak konusu olmaya devam ediyor. 29 Nisan 17 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen tam kapanma uygulaması ile zorunlu haller dışında sokağa çıkma yasağı getirildi. İçişleri Bakanlığı ise 81 ilin valiliğine Tam Kapanma Tedbiri konulu genelgeyi gönderdi. Peki, Tam Kapanma uzayacak mı?

TAM KAPANMA NE ZAMAN BİTECEK?

Kabine Toplantısı'nın ardından alınan kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tam kapanma sürecinin 17 Mayıs Pazartesi günü sona ereceğini duyurdu.

TAM KAPANMA UZAYACAK MI?

NTV'de katıldığı programda soruları yanıtlayan Oktay, kapanmanın 19 Mayıs ile birleştirilerek uzatılacağı iddialarına ilişkin, "Şu anda böyle bir şey yok. Bizim bununla ilgili kararları verdiğimiz kabineye tüm veriler gelir, kabinede değerlendirilir. Sonrasında nihai karar verilir. Şu anda gündemimizde uzatma yok. Biz bu dönemde sanayinin çarklarını hiç durdurmadık" diye konuştu.

Vatandaşlardan, esnaftan ve uzmanlardan gelen talepleri değerlendirerek tam kapanma sürecine girildiğini belirten Oktay, "Şu anda 25 bin rakamlarını gördük ve kısmet olursa bugünden sonra da daha aşağısını göreceğiz. Bizim asıl hedefimiz 5 bin. Dolayısıyla bu önümüzdeki 1 haftayı çok daha kurallara da riayet ederek geçirmeliyiz" ifadesini kullandı.