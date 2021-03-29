Sosyal medyada tam kapanmaya ilişkin arayışlar iyice artmış durumda. Vatandaşlar, koronavirüs vaka sayısındaki artış nedeniyle tam kapanma olup olmayacağına yönelik araştırmalar yapıyor. Peki konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne demişti? Tam kapanma olacak mı? İşte ayrıntılar...

TAM KAPANMA OLACAK MI? BAKAN KOCA NE DEMİŞTİ?



Geçtiğmiz haftalarda Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Koca açıklama yaptı. Koca şunları söyledi;

Bugün Bilim Kurulumuzun gündeminde daha çok bölgelerin, sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği şekliyle, yani düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olarak ayrımının nasıl olması gerektiğini, hangi kriterlerin esas alınması gerektiği ve illerde nasıl bir kısıtlama veya açılma yapılması gerektiğini tartıştık. Tam kapanma gibi bir durumu düşünmüyoruz.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

"Bütün bu konuları Bilim Kurulu ile Sağlık Bakanlığımızın koordinesinde götürüyoruz. Bu mutasyonun inişli çıkışlı görüntüleri bizleri de karar almada zorluyor. Bizde de son zamanlarda sıkıntı var. Tüm şartları zorlayarak, mümkün olduğunca; restoranlar, cafeler, kuaförler ile şartları zorlayacağız. Aldığımız kararın arkasında durmayı zorlayacağız. Netice almakta zorlanıyorsak, vatandaşımızın sağlığını öne çıkararak süreci devam ettireceğiz."