"Vakalar 70 bine çıkabilir! Tam kapanma uygulanmalı!"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlıkEnfeksiyon ve SalgınÇağın HastalıklarıTAM KAPANMA... SON DAKİKA: 70 bin uyarısı geldi! Ramazan ayında tam kapanma uygulanmalı
ABONE OL

"Vakalar 70 bine çıkabilir! Tam kapanma uygulanmalı!"

Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, mutasyonlu virüs etkisiyle Covid-19 vakalarının daha fazla artacağını belirterek, "Ramazan ayında tam kapanma uygulanmalı" dedi

TAM KAPANMA... SON DAKİKA: 70 bin uyarısı geldi! Ramazan ayında tam kapanma uygulanmalı
"Vakalar 70 bine çıkabilir! Tam kapanma uygulanmalı!"
0:00 / 0:00
DHA

Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, yaklaşan ramazan ayının vakaların düşürülmesi açısından fırsat olabileceğini belirtti.

Ramazan ayında tüm ülkede tam kapanma uygulanması gerektiğini belirten Prof. Dr. Faruk Aydın, "Türkiye için ramazan ayını şans olarak görüyorum. Ramazan ayındaki bu süreyi çok iyi kullanmamız hem baharımızı hem yazımızı kurtarmamız gerekiyor.

"TAM KAPANMAZSAK SAYILAR ARTACAK"

Ramazan ayında birçok sektörün faaliyetlerinde yavaşlama oluyor, hatta faaliyetlerini kendiliğinden durdurup restorasyon gibi işlemlerini yaptıkları bir dönem. Bunu fırsat bilip insanların daha fazla kurallara uymasını hatta bazı kapanma uygulamaları da yapılabileceğini düşünüyorum.

Bunun yapılmaması durumunda sayılarımız artmaya devam edecek. Gidişat onu gösteriyor. Bu hiç iyi bir durumda olmadığımızın ifadesidir. Bizi daha kötü günler bekliyor. Ölüm sayısı da günlük ciddi bir sayıya ulaştı. Önlem alınmaması durumunda bu sayıların kendiliğinden aşağı inme şansı yok" dedi.

"HAFTA SONU KAPANMA YETERSİZ"

DHA'da yer alan habere göre geçen yıl tüm ülkede uygulanan sokağa çıkma yasaklarının vakaların kontrol edilmesinde önemli etkisi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Aydın, "Geçtiğimiz yıl uygulanan kapanmalarla sayıların ciddi şekilde kontrol edilebildiğini göstermiştik. Şimdi sadece hafta sonu kapanmayla bu sayılarla mücadele etmenin çok zor ve yetersiz olduğunu görüyoruz. Kapanmayla sayılarla ancak mücadele edebilir hale gelebiliriz" diye konuştu.

"YOĞUN BAKIMA GİRMEK İÇİN SIRA BEKLEYENLER VAR"

Vaka artışıyla birlikte hastanelerde yoğun bakım ünitelerinin dolduğunu ifade eden Prof. Dr. Aydın, "Hastanelerde ciddi sağlık yükü artmaya başladı. Yoğun bakımlarımız doldu ve yoğun bakıma girmek için sıra bekleyen hastalarımız var. Bu sayıların biraz daha artması durumunda sağlık hizmeti sunamayan bir duruma düşebiliriz ve daha büyük hizmet sorunları yaşayabiliriz.

"BİZİ HİÇ İYİ GÜNLER BEKLEMİYOR"

En azından baş edilebilir bir sağlık hizmetinin oluşturulması gerekiyor. Sayıların mutlaka düşürülmesi gerekiyor. Aksi halde bizi hiç iyi günler beklemiyor. Şayet bu hızla devam ederse çökme hızı çok uzak değil, aksine yakındır" dedi.

"VAKALAR 70 BİNE ÇIKABİLİR"

Covid-19 gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarının kuluçka dönemi nedeniyle katlanarak arttığına dikkat çeken Prof. Dr. Aydın, "Solunum yoluyla bulaşan enfeksiyonlar her kuluçka döneminde 2 katına ulaşabiliyorlar. 1 Mart itibariyle normalleşmeden sonraki izlediğimiz sayıların tamamı epidemiyolojik kriterlere uygun şekilde karşımıza çıktı. 10 bin olan vaka, bir kuluçka döneminde 20 bine, ikinci kuluçka döneminde 40 bine çıktı. Şimdi 3'üncü kuluçka dönemiyle 60 hatta 70 bine çıkmak durumunda.

"HASTANE KAPASİTELERİ BELLİ"

Türkiye´nin sağlık alt yapısı ve hizmetleri düzgün, sağlık çalışanları ciddi emekle bu işi yürütmeye çalışıyor ama sonuçta hastane kapasiteleri belli. Tüm insanların hasta olması durumunda sağlık hizmeti verememe durumuna düşme ihtimalimiz vardır. Mevcut hasta yükünü yüzde 25 ile yüzde 50 civarında artması durumunda sağlık hizmetlerini sunamaz hale geliriz" ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Japon araştırmacılara göre Kovid-19'un İngiliz varyantı 1,32 kat daha bulaşıcı
SAĞLIK"İngiliz varyantı 1,32 kat daha bulaşıcı"
Hollanda ve Portekiz, AstraZeneca’nın kullanımına yaş sınırlaması
SAĞLIKİki ülkeden AstraZeneca aşısı için yeni karar
9 Nisan Koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika koronavirüs vaka sayısı! Bugünkü korona tablosu
SAĞLIKEn güncel Türkiye Koronavirüs tablosu
Parkinson tehdidi... Prof. Dr. Gülsen Babacan Yıldız'dan son dakika uyarı
SAĞLIKİleri yaş hastalığı olan Parkinson gençleri de tehdit ...
60 BİNE DAYANDI! Son dakika: 8 Nisan korona vaka sayısı
SAĞLIKYeni vaka sayısı 55 bin 941
SON DAKİKA 8 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! Bugün korona vaka sayısı kaç oldu? Vefat sayısı
SAĞLIKİşte en güncel koronavirüs tablosu!
Mutasyonlu koronavirüs belirtileri nelerdir? Sağlık Bakanlığı mutasyonlu virüs hakkında
SAĞLIKMutasyonlu koronavirüs belirtileri nelerdir?
KORKUTAN AÇIKLAMA! Mehmet Ceyhan'dan son dakika karantina uyarısı: 10 gün...
SAĞLIKProf. Dr. Ceyhan'dan çok çarpıcı açıklama! "Karantina ...
8 Nisan Koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika koronavirüs vaka sayısı! Bugünkü korona tablosu
SAĞLIKEn güncel Türkiye Koronavirüs tablosu
KORKUNÇ! Son dakika: 100 bin vaka uyarısı geldi (Korona vaka sayısı)
SAĞLIK100 bin vaka uyarısı!