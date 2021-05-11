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Tam kapanma sokağa çıkma yasağı 19 Mayıs'a uzatıldı mı? Açıklama geldi!

Tam kapanma ne zaman bitecek? Sokağa çıkma yasağı 19 Mayıs'a mı uzatıldı? Merak edenler için detayları haberimizde derledik. Hemen belirtelim ki "Sokağa çıkma yasağı 19 Mayıs'a kadar uzatıldı mı?" sorusuyla ilgili İçişleri Bakanı Soylu'dan açıklama geldi. İşte detaylar...

Tam kapanma sokağa çıkma yasağı 19 Mayıs'a uzatıldı mı? Açıklama geldi!

Tam kapanma ne zaman bitecek? Sokağa çıkma yasağı uzayacak mı? Tam kapanma sürecinde 10 gün geride kaldı. Peki, sokağa çıkma yasağı 19 Mayıs'a uzatılacak mı? Merak edenler için detayları haberimizde derledik. Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte detaylar...

TAM KAPANMA NE ZAMAN BİTECEK?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 26 Nisan 2021 tarihli genelgeye göre, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda; halihazırda uygulanmakta olan kısmi kapanma tedbirlerine yeni önlemler eklenerek tam kapanma dönemine geçilecek.

Tam kapanma kararları kapsamında hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’te bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

TAM KAPANMA KAÇ GÜN SÜRECEK?

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 17 gün boyunca üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla Ek’te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması amacıyla muafiyet kapsamında bulunan iş yerleri dışında tüm ticari işletme, iş yeri ve/veya ofisler kapalı olacak olup uzaktan çalışma haricinde yüz yüze hizmet verilmeyecek.

TAM KAPANMA 19 MAYIS'A KADAR UZATILDI MI?

Pandemi sürecinde geçtiğimiz bazı milli bayramlarda sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Bu nedenle 17 Mayıs'ta bitecek tam kapanmanın 19 Mayıs'ta da kısıtlama ilan edilmesi halinde 18 Mayıs tarihini de kapsayarak 19 Mayıs'a kadar uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyordu. Ancak İçişleri Bakanı Süleyman soylu konuyla ilgili sorulan soruya verdiği cevapta henüz böyle bir planlamanın var olmadığını ve tam kapanmanın 17 Mayıs'ta sona ereceğini söyledi.

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