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Tamer Levent kimdir? Tamer Levent kaç yaşında? İşte Tamer Levent dizileri ve biyografisi

Star TV ekranlarında yayınlanan Menajerimi Ara dizisine her hafta televizyon, sinema ve müzik dünyasından pek çok isim konuk oluyor. Sevilen dizinin bu akşam ekrana gelen yeni bölümünde konuk oyuncu olarak yer alan isimlerden biri de Tamer Levent oldu. Tamer Levent kimdir? Tamer Levent kaç yaşında? İşte Tamer Levent dizileri ve biyografisi

Tamer Levent kimdir? Tamer Levent kaç yaşında? İşte Tamer Levent dizileri ve biyografisi

Tamer Levent'in hayatı ve dizileri merak konusu oldu. Bu akşam, Menajerimi Ara dizisine konuk oyuncu olarak katılacak olan Tamer Levent araştırılıyor. Tamer Levent kimdir? Tamer Levent kaç yaşında? İşte Tamer Levent dizileri ve biyografisi

TAMER LEVENT KİMDİR?

Tamer Levent 13 Ekim 1950 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Türk oyuncu, yönetmen, sanat yönetmeni ve yazar olan Tamer Levent bugün 70 yaşında.

1971 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümüne seviye sınavı ile girdi. Ankara Devlet Konservatuvarı Yüksek Bölümünden 1977 yılında mezun oldu. Devlet Tiyatrolarında önce oyuncu daha sonra yönetmen olarak çalışmalar yaptı. Devlet Tiyatroları genel müdürlüğü ve genel müdür yardımcılığı görevlerinde bulundu. Yönettiği oyunlar; Rusya, Kanada, Güney Kore, İran ve Kuzey Kıbrıs'ta festivallere davet edildi. Hâlen Devlet Tiyatrolarında rejisör kadrosundadır ve Devlet Tiyatroları Opera ve Balesi Çalışanları Vakfı TOBAV ile Tiyatro Oyuncuları Meslek Birliği TOMEB kurucusu ve ilk Genel Başkanıdır.

TAMER LEVENT BİYOGRAFİ

13 Ekim 1950 tarihinde İzmir Karşıyaka'da ağır ceza hâkimi Zeki Bey'le tasarımcı Meral Hanım'ın oğlu olarak dünyaya geldi. Liseyi İzmir Türk Kolejinde okudu. TRT 2'nin sevilen programı Akşama Doğru'nun yapımcı ve sunucusu, televizyon yapımcısı Seynan Levent'le 1982 yılında evlendi. 1984 yılında oğlu Efe ve 1985 yılında kızı Hazel dünyaya geldi. 25 Mart 1994 yılında Devlet Tiyatrolarında ilk ve son kez yapılan bir uygulama ile seçimle Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu.

10 Ağustos 1994 yılına kadar yürüttüğü bu görev esnasında ülkemizde çok ses getiren Sanata Evet projesini hayata geçirdi. Tiyatro kültürünün tanımlanması ve yaygınlaşması doğrultusunda teorik ve uygulamalı çalışmalar yaptı. 2003 yılında Çorlu Belediyesi tarafından adına sahne (Çorlu Belediyesi Tamer Levent Sahnesi) açılan Tamer Levent, Türkiye'de eğitimde drama ve yaratıcı drama çalışmalarını başlattı. Sahneye koyduğu, Ülkü Ayvaz'ın Yeniden Yaratma adlı oyunuyla Devlet Tiyatroları'nın ilk Rusya turnesini gerçekleştirdi.

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde, Eskişehir Anadolu Üniversitesinde, New York Üniversitesi Tiyatro Bölümünde, Berlin Yüksek Sanat Okulu Tiyatro Bölümünde; İngiltere Yorkshire Bretton Hall College'de ve Warwick Üniversitesinde "Yaratıcı Oyunculuk" dersleri verdi. Belçika, Lüksemburg ve Macaristan'da Avrupa Parlamentosu'yla birlikte düzenlenen tiyatro buluşmalarının prensiplerinin oluşturulduğu komitelerde ve organizasyonlarda bulundu, seri atölye çalışmaları yönetti. Fransa ve Tunus'ta uzun süreli atölye çalışmaları yaparak sonuçlarını birer gösteri hâline dönüştüren Tamer Levent, radyo ve televizyonlarda da dizi programlar, drama çalışmaları gerçekleştirdi.

TRT Radyo-1'de Gecenin İçinden programında izleyicilerle canlı iletişim programı yaptı. Çin ve Hindistan belgeselleri gerçekleştirdi. Dünyanın pek çok ülkesinde drama atölyeleri yönetti. Bernarda Alba'nın Evi isimli tiyatro oyununun baleye uyarlanmasında, Binnaz Aydan'ın koreografisini yaptığı TV programının reji ve tekst çalışmasını yaptı. Tamer Levent ayrıca FIA (Uluslararası Aktörler Federasyonu) Türkiye Temsilcisi'dir. IATA (Uluslararası Amatör Tiyatrolar Birliği) yönetim kurulu üyeliğinde bulundu. Yerli ve yabancı dergilerde yazıları yayımlandı.

Oyunculuk ve yönetmenlik çalışmalarının yanı sıra TOBAV (Devlet Tiyatro Opera ve Balesi Çalışanları Vakfı) Genel Başkanlığı'nı yürüten Tamer Levent, 1984 yılında kurduğu Sanat Kurumu Deneme Sahnesinde drama çalışmaları başlatmıştır.

TAMER LEVENT DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Tatlı Rüyalar, 1997- Ahmet Akbayır
Yazılar Filmatik Yılmaz Onay'ın romanından 1998 yılında Altuğ Savaşal senaryosu ve Rejisi ile çekildi.
Sam Rüzgarı (Polonya)
Gülpare
Yaralı Yürek
Vazgeç Gönlüm
Akşamdan Kalma, 2008- Ali Haydar
Akşamdan Kalma 2, 2010- Ali Haydar
Kılıç Günü - Celal Kızıltan
Akşamdan Kalma 3, 2012- Ali Haydar
Tepenin Ardı - Emin Alper, 2012 (2012 Berlin Film Festivali,Forum bölümünde (Caligari Film Prize) en iyi film seçildi. İstanbul Film Festivali'nde[2] en iyi film seçildi. 6.Asya Pasifik Sinema Akademi ödüllerinde (APSA) En İyi Konulu Film seçildi[3]
Ayaz - Hakan Kurşun, 2012
Atlılar - Muharrem Gülmez, 2012
İzzet Kaptan ve Oğlu - Mesut Uçakan
Su ve Ateş, 2013- Özcan Deniz
Yunus Diye Göründüm - Kürşat Kızbaz
Simindis Kundzuli (Mısır Adası) - Giorgi Ovaşvili, 2014, Gürcistan Karlovy Vary en iyi film ödülü,
Fatih, Kanal D, Ali Kuşçu rolünde


Kış Uykusu, 2014- Nuri Bilge Ceylan (2014 Cannes Film Festivali Altın Palmiye ve FIPRESCI En İyi Film ödülünü aldı.)
Bana Artık Hicran De, Kanal D, 2014
"simindis kundzuli" (Mısır Adası),2014, Gürcü filmi, asker rolünde, 2014-2015 Oscar ödüllerinde yabancı film dalında ilk 9 a girdi.
Misafir,Mehmet Eryılmaz,2015, iptal olan İstanbul Film festivali, yarışma adaylarından
Aşk Yeniden, Fox Tv, 2015
Ertuğrul 1890 - Süleyman Bey, 2015
Cesur ve Güzel, Star TV, 2016
İstanbullu Gelin, Star TV, 2017
Çiçero, 2019
Maria ile Mustafa, atv, 2020
Menajerimi Ara, Star TV, 2021

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